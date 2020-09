Anitta habla abiertamente sobre su bisexualidad: "Nunca he querido hacer un espectáculo con eso"

Anitta no tiene pelos en la lengua ni en su día a día ni en sus canciones y sí hay algo que caracteriza a la cantante brasileña es que dice todo tal cual lo piensa. Recientemente, con su soltura y toda la naturalidad del mundo, habló abiertamente sobre su bisexualidad.

La semana pasada, la intérprete lanzó la canción Me gusta, en colaboración con Cardi B y Myke Towers. Un tema en el que habla sobre su gusto por todo tipo de mujeres.

Ante su explícita letra, muchos se preguntaron si hablaba en primera persona y realmente pensaba lo que decía en la canción. Y la respuesta es sí.

"Yo no canto nada que no haga yo misma. Yo soy abiertamente bisexual y nunca he querido hacer un espectáculo con eso. Puedo estar con un hombre, una mujer, con dos, con tres, con cinco, con seis. ¡Fiesta! Defiendo esa libertad", dijo la cantante de 27 años en una entrevista con la Agencia EFE.

Aunque esta confesión ha pillado a muchos por sorpresa, la verdad es que no es la primera vez que Anitta -cuyo nombre real es Larissa de Macedo Machado- habla sobre su sexualidad con los medios.

En 2019, al presentar su álbum Kisses a la revista Shangay, comentó: "La bisexualidad es una realidad para mí desde hace mucho tiempo, más de diez años. Escogí la manera correcta de compartirlo, porque no quería contarlo directamente a la prensa. [...] Quería contarlo con absoluta normalidad, porque es algo que puede vivirlo cualquiera, y esperé el momento perfecto para hacerlo. Ahora estoy en un lugar en el que muchas personas me escuchan, y también quería aprovechar eso, para poder marcar una diferencia".

Además, señaló que nunca ha querido utilizar sus gustos para promocionar sus trabajos. "Solo quiero que la gente vea que es algo normal, Sé que hay gente que no tiene el valor de decirlo, pero no les juzgo. Entiendo que es difícil dar la cara", añadió entonces durante la entrevista.

