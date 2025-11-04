Vídeos relacionados:

El cantante cubano Harryson ha conquistado las redes con su nuevo tema “Team Pollito Tropical”, una divertida y pegajosa canción dedicada al influencer Pollito Tropical, quien se encuentra participando en el exitoso reality dominicano La Casa de Alofoke. El ritmo, un dembow con sabor caribeño, ha encendido YouTube y TikTok en apenas unos días, donde los fans no paran de compartirlo.

En el videoclip, Harryson aparece en el estudio vestido de amarillo junto a su equipo, luciendo su estilo desenfadado y rodeado de buena vibra. La energía es pura fiesta, y el mensaje es claro: apoyo total entre cubanos, sin fronteras ni rivalidades.

El tema ha sido recibido con entusiasmo por miles de seguidores que celebran tanto la creatividad del artista como el gesto hacia Pollito, uno de los concursantes más comentados del programa. “Alofoke tiene que ponerla en la casa sí o sí”, escribió una fan en YouTube, mientras otro usuario destacó que Harryson “supo aprovechar la tendencia con inteligencia musical”.

En redes sociales, los mensajes se multiplican con banderas cubanas y dominicanas, y un mismo grito de unión: #TeamPollito. “Rompe, Cuba en la casa”, “Aquí apoyando siempre el talento de Harryson”, o “De Cuba para el mundo”, son solo algunos de los cientos de comentarios que reflejan el cariño del público.

Con este lanzamiento, Harryson vuelve a demostrar su conexión con el público y su instinto para crear temas que contagian alegría. “Team Pollito Tropical” no solo es una canción pegajosa, sino también una muestra de apoyo, complicidad y orgullo entre cubanos. Una melodía que, sin duda, ya se ha convertido en la banda sonora del momento sobre La Casa de Alofoke, el reality del momento.