El cantante cubano Harryson ha conquistado las redes con su nuevo tema “Team Pollito Tropical”, una divertida y pegajosa canción dedicada al influencer Pollito Tropical, quien se encuentra participando en el exitoso reality dominicano La Casa de Alofoke. El ritmo, un dembow con sabor caribeño, ha encendido YouTube y TikTok en apenas unos días, donde los fans no paran de compartirlo.
En el videoclip, Harryson aparece en el estudio vestido de amarillo junto a su equipo, luciendo su estilo desenfadado y rodeado de buena vibra. La energía es pura fiesta, y el mensaje es claro: apoyo total entre cubanos, sin fronteras ni rivalidades.
El tema ha sido recibido con entusiasmo por miles de seguidores que celebran tanto la creatividad del artista como el gesto hacia Pollito, uno de los concursantes más comentados del programa. “Alofoke tiene que ponerla en la casa sí o sí”, escribió una fan en YouTube, mientras otro usuario destacó que Harryson “supo aprovechar la tendencia con inteligencia musical”.
En redes sociales, los mensajes se multiplican con banderas cubanas y dominicanas, y un mismo grito de unión: #TeamPollito. “Rompe, Cuba en la casa”, “Aquí apoyando siempre el talento de Harryson”, o “De Cuba para el mundo”, son solo algunos de los cientos de comentarios que reflejan el cariño del público.
Con este lanzamiento, Harryson vuelve a demostrar su conexión con el público y su instinto para crear temas que contagian alegría. “Team Pollito Tropical” no solo es una canción pegajosa, sino también una muestra de apoyo, complicidad y orgullo entre cubanos. Una melodía que, sin duda, ya se ha convertido en la banda sonora del momento sobre La Casa de Alofoke, el reality del momento.
Preguntas Frecuentes sobre "Team Pollito Tropical" y La Casa de Alofoke
¿Quién es Harryson y cuál es su nuevo tema musical?
Harryson es un cantante cubano que ha lanzado una nueva canción llamada "Team Pollito Tropical", dedicada al influencer Pollito Tropical. Esta canción es un dembow caribeño que se ha vuelto viral en plataformas como YouTube y TikTok, celebrando la unión y apoyo entre cubanos en el contexto del reality show La Casa de Alofoke.
¿Qué es La Casa de Alofoke y cuál es el papel de Pollito Tropical en el programa?
La Casa de Alofoke es un reality show dominicano que se transmite por YouTube y reúne a celebridades del entretenimiento latino. Pollito Tropical, un influencer cubano, participa en el programa y ha sido uno de los concursantes más comentados por su carisma y autenticidad. Su presencia en el show ha generado apoyo y polémica, incluyendo un complot en su contra y un enfrentamiento con el productor Santiago Matías (Alofoke).
¿Cómo ha reaccionado la comunidad cubana al apoyo de Pollito Tropical en el reality?
La comunidad cubana ha mostrado un fuerte apoyo a Pollito Tropical en redes sociales y fuera de ellas, especialmente después de que Alofoke insinuara que no contaba con el respaldo de los cubanos. Este apoyo se ha manifestado en una valla publicitaria en Miami y en un gran número de mensajes en redes usando el hashtag #TeamPollito, demostrando que Pollito cuenta con un ejército de seguidores dispuestos a defenderlo.
¿Qué mensaje político ha expresado Pollito Tropical en La Casa de Alofoke?
Pollito Tropical ha lanzado un contundente mensaje contra el régimen cubano durante su participación en La Casa de Alofoke. En una conversación, dejó claro su deseo de que Cuba salga de la dictadura, expresando su rechazo al gobierno de los Castro y Díaz-Canel. Este acto ha sido celebrado por muchos cubanos como una valiente declaración de libertad.
