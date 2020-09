FINCIMEX reanuda la emisión de tarjetas en divisas

La compañía FINCIMEX, financiera de la corporación estatal CIMEX, reanudó la emisión de tartejas para cuentas en Moneda Libre Convertible (MLC), que había sido paralizada a causa de la demanda en el país.

"Desde hoy, se restablece la posibilidad de solicitar nuevas tarjetas AIS para los usuarios de aisremesascuba.com", anunció la empresa.

También aclaró que si en el momento de realizar la transferencia el beneficiario no posee el tipo de tarjeta seleccionado, el remitente podrá solicitar su creación con el primer envío exitoso.

"El beneficiario deberá recoger personalmente la tarjeta AIS en la sucursal de Fincimex más cercana pasados 25 días hábiles para La Habana y 45 para el resto del país", indican.

El pasado 17 de agosto FINCIMEX anunció que no se aceptarían nuevas solicitudes de tarjetas de divisas, ni en Moneda Libremente Convertible (MLC) ni en CUC.

Según explicaron, se vieron imposibilitados de aceptar nuevas solicitudes de tarjetas AIS debido a que el alza de la demanda superó su capacidad de importación de determinados insumos.

La Tarjeta AIS permite a los cubanos que residen en la isla recibir dinero de los familiares que viven en el extranjero, y operan solamente a través del envío de remesas, no con dinero en efectivo.

En el país existen dos tipos de tarjetas AIS, una azul que es para compras en CUC, y una verde o tarjeta AIS USD, y que es utilizada en las tiendas de ventas en MLC que ha abierto el gobierno cubano para la recaudación de divisas.

Dentro de la Isla, los cubanos pueden solicitar las tarjetas en una sucursal de la estatal FINCIMEX, o un familiar o amigo desde el exterior puede pedir una tarjeta de forma online.

En un primer momento dichas tarjetas bancarias fueron habilitas para la compra de equipos electrodomésticos y otras mercancías. No obstante, ahora su uso se ha hecho extensivo a otros productos.

El pasado mes de junio Estados Unidos sancionó a FINCIMEX, ubicándola en la lista negra de entidades cubanas que tienen prohibido negociar con compañías de Estados Unidos. No obstante, Estados Unidos que la sanción no será efectiva hasta que no se produzca una corrección en el registro federal de publicaciones gubernamentales.