Trump rechaza comprometerse con una transición pacífica si pierde las elecciones

El presidente de Estados Unidos Donald Trump se negó a comprometerse a brindar una transición pacífica del poder si pierde las elecciones de noviembre, alegando que primero necesita ver qué sucede con las papeletas por correo.

“Tendremos que ver qué pasa, ya sabes, pero me he estado quejando mucho de las papeletas. Las papeletas son un desastre”, afirmó.

En una sesión informativa realizada el miércoles en la Casa Blanca, el mandatario afirmó que sin las boletas por correo no habría necesidad de una transición de poder, sugiriendo que sin ese método de voto su victoria en los comicios sería segura.

“Deshazte de las papeletas y tendrás una muy tranquila… No habrá transferencia, francamente. Habrá una continuación”, expresó.

“Las papeletas están fuera de control. ¿Lo sabes y sabes quién lo sabe mejor que nadie? Los demócratas lo saben mejor que nadie”, añadió.

Horas más tarde, cuando se le preguntó al candidato demócrata Joe Biden sobre las declaraciones de su rival, respondió a su vez con una pregunta a los periodistas: “¿En qué país estamos?”.

“Estoy siendo gracioso. Dije: ¿en qué país estamos? Mira, dice las cosas más irracionales. No sé qué decir ”, agregó Biden, citado por The Hill.

Las palabras de Trump han creado alarma dentro de las filas del propio partido republicano. El senador Mitt Romney, de Utah, calificó de inaceptable la idea de no respetar una posible transición pacífica del mando.

“Fundamental para la democracia es la transición pacífica del poder; sin eso, está Bielorrusia. Cualquier sugerencia de que un presidente no respete esta garantía constitucional es impensable e inaceptable”, expresó en su cuenta de Twitter.

No es la primera vez que el jefe de la Casa Blanca sugiere que no dejará su puesto aunque pierda en noviembre.

En una entrevista con Fox News sobre el tema, respondió que antes de aceptar una victoria demócrata tenía “que ver”.

”Mire, tengo que ver. No, no voy a decir simplemente ‘sí. No voy a decir ‘no’. No lo hice tampoco la última vez” declaró.

La semana pasada el presidente norteamericano sugirió que el resultado de las elecciones nunca podría determinarse con precisión, en un ataque a la votación por correo.

Trump está en contra de esta alternativa a la votación presencial, fomentada por la pandemia de coronavirus, acusándola de ser proclive al fraude, aunque jamás ha aportado pruebas y pese a que los expertos en el tema aseguran que esa posibilidad es remota.

”Debido a la enorme cantidad sin precedentes de papeletas no solicitadas que se enviarán a los 'votantes' o a donde sea, este año, el resultado de las elecciones del 3 de noviembre NUNCA SE DETERMINARÁ CON PRECISIÓN, que es lo que algunos quieren. Otro desastre electoral ayer. ¡Detengan la Locura de las Papeletas!”, escribió el líder republicano en su cuenta de Twitter.