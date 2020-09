Arnaldo Rodríguez dice que se divierte haciendo una larga cola para comprar pan

El cantante y compositor cubano Arnaldo Rodríguez Romero, líder de la agrupación ‘El Talismán’, afirmó en sus redes sociales que se divierte haciendo una cola larga para comprar una barra de pan que luego se comería con aguacate.

En una reciente publicación en su muro de Facebook, Arnaldo reveló que pese a que siempre alguien lo invita a ponerse adelante en la fila, él insiste en esperar su turno y que se divierte con “la jaranería de siempre del cubano”.

“Acabo de hacer una cola ‘riquísima’ (larga) pa’ mi respectivo pan de 10 CUP. A pesar de que la gente con su excesiva amabilidad insiste en que yo no haga la cola, y unos dicen: ‘pase usted primero’, otro dice ‘Arnaldo, ven pa’ acá adelante’, otro ‘na, ese no es Arnaldo ná’. Créanme, mi gente, que se me cae la cara de vergüenza si tengo que pasar por encima del tiempo que han empleado en esperar su turno”, relató.

“No se preocupen, yo me divierto. Escucho lo cierto y también lo inexacto que habla la gente y la jaranería de siempre del cubano. Pero si ‘rica’ estaba la cola, ¡más rico es el pan con aguacate que me voy a preparar ahora! Cómo hacía en mi infancia allá en Ceballos. ¿Y a quién no le gusta el pan con aguacate?”, preguntó.

Arnaldo Rodríguez es uno de los artistas cubanos que más presume de simpatizar con el régimen castrista, por eso no es de extrañar que haga bromas con la escasez de alimentos y con la necesidad de hacer largas colas para poder comprar un pedazo de pan.

El músico, que fue recientemente condecorado con la condición de Colectivo Vanguardia Nacional 2019 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura, aseguró días atrás que “hay mucha insistencia en deslegitimar lo que pasa en Cuba, y las cosas que ocurren normalmente o se viven en cualquier país”.

Arnaldo hasta llegó a enviarle un mensaje de respaldo a Miguel Díaz-Canel por las recientes medidas económicas adoptadas en Cuba, al que incluso trató de tú.

“Quiero decirte, Miguel, que me pareció oportuno y necesario el discurso, y que de vez en cuando... ‘hay que ponerla arriba de la mesa’”, expresó.