Descemer Bueno junto a Eliecer Ávila: "En la unión está la fuerza"

El cantautor cubano Descemer Bueno, radicado en Miami, publicó en redes sociales una foto junto al opositor Eliécer Ávila, una imagen a la que acompañó con un mensaje llamando a la unidad por el bien de la isla.

“Un Gesto dice más que mil palabras. La humildad de Eliécer Ávila merece que me quite el sombrero. En la unión está la fuerza. Juntos y no guiados por el odio y otros males, podemos tener nuestra Cuba de vuelta”, escribió el artista en Facebook.

“Felicidades, es así que se construye una Democracia, con respeto, tolerancia y Fraternidad”, dice uno de los comentarios a la publicación.

“No al odio, sí al Amor, no a la división, sí a la Unión. Ese es el defecto que tenemos los cubanos creer que lo sabemos todo y que tenemos la verdad absoluta. Por eso pecamos de autosuficientes insuficientes cuando deberíamos reconocer la pluralidad de ideas diferentes y encontrar puntos de encuentro dentro de esa pluralidad que enriquece cada vez más al ser humano y lo hace mejor”, apunta otro.

En los últimos meses, Descemer Bueno ha asumido una postura crítica frente al gobierno cubano, luego de haber sufrido atropellos en la Isla. El artista mostró hace unos días en redes sociales unas fotos del momento en el que la Policía acudió a desalojar una propiedad suya en Cuba. Sin embargo, muchos critican o dicen no confiar en el cambio de discurso del cantautor.

Sobre el presunto desalojo, el artista detalló: “Bueno aquí tienen a este grupo de policías el día justo que entraron a mi casa a desalojar, con guagua y todo para transportar a las personas. Ahora pregunto, ¿les parece justo que le hagan esto a un artista? ¿Qué tenía que hacer quedarme callado?”

“Si me hacen esto a mí, que soy conocido en toda Cuba y en la diáspora, en países donde no se escucha la música cubana y donde no hablan español, que hoy estoy entre los tres cubanos que han cruzado el umbral de los billones de visitas junto a Alexander y Randy con tres canciones ya en esta lista, entonces ¿qué esperan para los demás? Este Gobierno no respetará a nada ni a nadie”, aseguró.

Las palabras más frontales del artistas han levantado rechazos por parte de varios voceros del régimen, entre ellos, el funcionario del Ministerio de Cultura de Cuba, Alexis Triana.

“Cada vez que veo a este Descemer que era "Bueno", compitiendo de manera mísera con el infame de Otaola, - o más ebrio o drogado, o el mismo cínico como siempre él ha sido y no lo quisieron ver- me pregunto hasta dónde llega nuestra cuota de responsabilidad en haber convertido a este desafinado cantante y, lamentablemente, buen compositor, en este sujeto tan popular en nuestros escenarios y en nuestra radio y televisión”, dijo Triana.

Por su parte, el político cubano Eliécer Ávila ha protagonizado varias iniciativas en Miami contra el régimen de La Habana, al tiempo que ha promovido los debates en trasmisiones por redes sociales. Para uno de sus intercambios, invitó a la actriz Susana Pérez luego de su polémica participación en un spot de la campaña del presidente Trump, a favor de la reelección del mismo.