Gabriela Berlingeri, novia de Bad Bunny, reacciona tras las polémicas declaraciones de Ele A El Dominio

Gabriela Berlingeri es uno de los personajes de la farándula latina que más interés despierta entre el público desde que salió a la luz su relación con Bad Bunny.

En este tiempo, la novia del puertorriqueño se ha ganado el cariño de los seguidores de su chico con su humildad, naturalidad y discreción. Sin embargo, en los últimos días su nombre se ha visto ligado a la polémica sin que fuera ella consciente.

Un intenso rumor comenzó a circular en las redes sociales sobre una posible infidelidad de la diseñadora de joyas a su chico a raíz de unas declaraciones del trapero Ele A El Dominio, quien aseguró en un Instagram Live que tuvo una relación con Gabriela antes de que comenzase con Bad Bunny para luego insinuar que continuaron en contacto cuando ya era pareja del Conejo Malo.

"Y así de feo como soy, le grabo las mujeres a la mayoría de ustedes, ¿entienden? Las que son mujeres de ustedes ahora, son las que yo me clavaba el año pasado. Pregúntenle a Bad Bunny", sentenció El Dominio. Unas palabras que desencadenaron una avalancha de comentarios por parte de los internautas, que hicieron circular el rumor de infidelidad hasta incluso trascender a diferentes medios.

Ante todo este lío y haciendo alarde de su elegancia, la puertorriqueña acudió a su perfil de Twitter, donde llevaba tiempo sin escribir nada, para dejar una reflexión que se puede aplicar a todo este enredo en el que se ha visto envuelta.

"El ser humano que le trata de hacer daño a otro siempre será a causa de su tristeza interna. Al que no le falta nada no vive su día a día deseándole el mal al prójimo. Hay que sembrar amor si queremos levantarnos en un mejor amanecer", defendió.

A este le siguió otro mensaje más directo de su parte: "La mentira podrá ser ruidosa pero nunca jamás brillará como la verdad".

Estos comentarios, que publicó el martes en la red social del pajarito, provocaron una ola de mensajes de apoyo por parte de sus incondicionales: "Tú y Benito son una pareja a la cual todo el mundo sigue, siempre habrá un/a envidioso/a que salga diciendo bobadas. No pasa nada", "Eres la mejor Gabriela siempre va a ver uno que otro hablando ya que no les gusta ver la felicidad ajena" o "Es que yo sé que El Dominio no fue nada tuyo, da asco ese puerco".

Pero lejos de permitir que todo esta polémica salpique a su relación, Gabriela no tardó en volver a utilizar las redes sociales, pero en esta ocasión para algo que no tiene nada que ver con la controversia, sino para apoyar a su novio en el lanzamiento de su línea de Crocs. Una colección que se agotó a los pocos minutos de su lanzamiento.

Y mientras le llegan las suyas, parece que está dándole uso a las de su chico...

Sin duda, parece que la sólida pareja no ha dejado que las acusaciones afecten a su relación y continúan igual de unidos que siempre.

¿Y tú? ¿Qué opinas?

