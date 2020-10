Abogada cubanoamericana que dio polémico beso a Fidel Castro llama dictador a Trump

Magda Montiel Davis, la abogada cubanoamericana que le dio el polémico beso a Fidel Castro, llamó dictador al presidente Donald Trump.

A “Trump no lo besaría, no le miraría ni la cara”, porque es un “dictador”, dijo Davis en una entrevista con la periodista Gloria Ordaz para Telemundo 51.

Según la cubanoamericana, “Fidel no lo fue”, y dijo que sentía admiración por Castro porque se enfrentó al “poder más grande del mundo sin echarse para atrás”.

En un libro que saldrá a la palestra pública el 15 de octubre titulado Kissing Fidel: A Memoir of Cuban American Terrorism in the United States, Davis, entre otras cosas, relata el episodio polémico que se desató luego de que le diera un beso a Castro en la mejilla en una recepción en La Habana, en 1994.

El encuentro entre la abogada y Castro tuvo lugar cuando en el marco de la conferencia La nación y la emigración, a donde asistieron cubanos residentes en Estados Unidos que abogaban por un acercamiento hacia la isla.

Davis, quien salió de Cuba con 8 años, aseguró que ha seguido viajando a la Isla y teniendo contacto con funcionarios cubanos, dijo que Castro era “mi maestro” y agradeció por todo lo que hizo por “mi pueblo”.

El polémico beso, según la abogada, marcó un antes y un después en su vida. No fueron pocas las críticas y ataques verbales que recibió en Miami. No obstante, Davis nunca se retractó de lo que hizo.

De su nuevo libro, Davis dijo que Miami tiene un papel importante, específicamente “la histeria colectiva” que generó la situación.

En la entrevista con Ordaz, la periodista le preguntó por los fusilamientos del castrismo. Por su parte, Davis dijo: “¿Y los que fueron fusilados durante Batista?”.