Joven médico cubano encara al gobierno: "Nuestra generación ha despertado"

El joven médico cubano Manuel Guerra emitió duras palabras al gobierno de la Isla: "Nuestra generación ha despertado", advirtió.

En un post publicado en la red social Facebook, el joven dijo: "Evidentemente algo ha cambiado, nuestra generación ha despertado, y por primera vez en muchos años, estamos viendo un movimiento realmente conciso desde dentro y fuera del país, donde los cubanos estamos uniendo nuestras voces para exigir, con todo el derecho del mundo la dignidad perdida en nuestra Patria".

Guerra afirmó que le hemos fallado a rotundamente a La Historia de Cuba y a nuestras tradiciones.

"Recuerdo, cuan si fuera hoy, cuando Bárbara, la educadora que me impartía esta materia en la enseñanza primaria, me habló por primera vez de las causas del estallido de la Guerra de los Diez Años (...) Nuestros antepasados se decidieron por el combate armado pues Cuba estaba afectada por las crudas crisis económicas de 1857 y 1866, existían diferencias marcadas en la economía entre Oriente y Occidente, "España" sostenía un rígido control comercial que afectaba enormemente el desarrollo de la economía nacional de la isla, los cubanos no podían reunirse sin la presencia de un funcionario español y no podían expresar libremente su criterio pues "España" no lo permitía. Últimamente, haciendo un recuento de esto, me he puesto a analizar si después de tantos siglos desde ese entonces, nuestro único avance habrá sido tomar el sustantivo "España" y elongarlo hasta dejarlo en "presidencia y Gobierno ACTUAL de la República de Cuba" puesto a que las condiciones actuales, no difieren en nada a las de esta época anteriormente mentadas", declaró el joven médico.

También reconoció que no es momento de lucha armada ni es partidario de la violencia entre el pueblo y el gobierno actual.

"Solo me interesa recordarle a "este gobierno" que debe servir a su pueblo, no servirse de él. No existe en mi tierra, AÚN CUANDO ES DE OBLIGATORIO CARÁCTER EN UNA SUPUESTA DEMOCRACIA, el respeto hacia una ideología diferente. Existen personas a las que le gusta el chocolate y otras que no lo soportan (como es mi caso), algunos aman viajar mientras otros prefieren un buen libro, encerrados en su cuarto, unos creen en el comunismo impuesto en Cuba, aún sabiendo que sus características no cumplen ni con el propio concepto de esta palabra, mientras que otros no compartimos esta ideología política y abogamos por un bien social común no existente en mi país", sostuvo.

"No comprendo el porqué censurarnos por nuestra forma de pensar o de expresarnos pacíficamente si nuestras palabras no afectan la integridad física o moral de nuestros semejantes. Avasallan y humillan a los que vemos la realidad en sus turbios asuntos, a los que no nos quedamos callados, no escuchan nuestras ideas. Que alguno de los que apoyan el régimen imperante me explique lo siguiente: ¿A quién puedo yo, y en qué horario quejarme o plantear mis inquietudes personales como ciudadano cubano que soy? ¿Qué día, lugar y hora tengo para plantear dichas inquietudes? ¿Existe alguna respuesta de parte de los órganos gubernamentales que no sea: "y usted qué quiere que yo haga", "eso no está en mis manos"? ¿En manos de quién está entonces que no hace nada al respecto? ¿Hasta cuando tendremos que escuchar engaños y quedarnos en silencio? Nuestro pueblo tiene más necesidades básicas que glóbulos rojos un ser humano y lo peor es que por los medios de difusión masiva tenemos que aguantar la burda e infame imagen en la que simulamos ser una nación de ensueño, dolorosamente es una triste realidad, pero todos en un momento determinado hemos sido cómplices quedándonos bajo perfil, al no señalar o criticar la falta en su momento y en su lugar, bajar sumisamente la cabeza", apuntó.

Guerra reiteró la necesidad y la importancia de un trabajo pacifista, inculcando amor hacia el contrario y abogando por un respeto real hacia nuestros coterráneos.

"Creo que perfectamente podríamos crear una verdadera democracia participativa, de echo podríamos forjar esa añorada República "con todos y para el bien de todos" con la que soñó el apóstol, pero debemos desde ya dejar de ser cómplices, debemos olvidarnos de la conformidad. Somos un heroico pueblo, merecemos una vida digna. No más injusticias, no más adoctrinamiento ni represión. No somos menos que nadie por pensar diferente. Tenemos derecho a esto y mucho más. Respeto para el artículo 54 y 55 de la actual constitución. Somos el cambio para bien. Viva cuba libre", agregó.

Manuel Guerra recientemente se solidarizó con un colega holguinero, expulsado del hospital en que trabajaba por opinar sobre política en Facebook.

El joven también visitó a una familia en huelga de hambre con sus hijos, menores de edad, en el portal del Obispado de Holguín, tras ser atacada por agentes al servicio del régimen castrista.