Concluye juicio contra el artista independiente Nando Obdc: “Fue una farsa”

El juicio contra el artista independiente cubano Fernando Almenares Rivera, conocido como Nando Obdc, tuvo lugar el pasado 26 de noviembre y quedó concluso para sentencia.

“Nando OBDC fue encarcelado el 31 de diciembre de 2024, su casa fue allanada y la única prueba que encontraron en ese momento en su contra fue una bandera cubana”, denunció la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, quien ha dado seguimiento al caso.

La organización independiente explicó que durante casi un año “el artista ha permanecido en prisión sin ninguna garantía de derecho y ha sido sometido a varios traslados de prisión, a varias formas de torturas”.

“Como esperábamos, el juicio fue una farsa donde se habló de pruebas que nunca se mostraron y otras que habían solicitado desde la defensa y que simplemente no fueron realizadas porque demostrarían que la historia contada por la seguridad del estado es una gran mentira”, denunciaron.

Asimismo, denunciaron que “El abogado demostró la mala intención de la fiscalía porque pese a que Nando OBDC fue exonerado de la primera acusación, ellos se empeñaron en buscar otras razones para mantenerlo en prisión”.

La Mesa de Diálogo explicó que uno de los recursos para criminalizar a Nando OBDC es el de negarle su condición de artista, “porque no está registrado en ninguna casa de cultura”.

El artista, de 35 años, fue arrestado el 31 de diciembre de 2024 en su vivienda en el municipio habanero de La Lisa. La detención, según denunció la iniciativa Arte Prohibido, liderada por el propio Nando, se realizó sin citación previa ni orden judicial.

Según denuncias de su familia y organizaciones independientes, su detención está vinculada a acusaciones por presuntos vínculos con actividades subversivas y un incendio ocurrido en el Parque Lenin el pasado 30 de diciembre.

A finales de julio, Nando Obdc se declaró en huelga de hambre mientras incomunicado en una prisión de Güines, provincia de Mayabeque.

En agosto, la Mesa de Diálogo denunciaba que el artista permanecía encarcelado desde finales del pasado año, pese a no estar entre los presuntos culpables del delito por el que fue detenido.

“El pasado 19 de agosto la Gaceta De Cuba publicó una Requisitoria donde se habla de los sucesos por los que el artista y activista Fernando Almenares Rivera (NandoOBDC) fue encarcelado el 31 de diciembre de 2024”, se leía en un tuit de la cuenta de la Mesa de Diálogo.