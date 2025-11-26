Senador René García pide detener deportaciones de inmigrantes con protección legal y vida honesta

Vídeos relacionados:

El senador y comisionado de Miami-Dade, René García, pidió este martes a la Administración federal de Donald Trump detener las deportaciones de inmigrantes con estatus legal, permisos humanitarios o solicitudes de asilo activas.

Tras denunciar un “patrón preocupante” de detenciones arbitrarias y aplicación retroactiva de normas migratorias que violan el debido proceso, el legislador republicano —hijo de exiliados cubanos y nacido en Hialeah— ofreció una conferencia de prensa frente a la Torre de la Libertad, símbolo de la comunidad exiliada cubana.

Allí estuvo acompañado por miembros de la Asociación de Abogados Cubano-Estadounidenses (CABA) y familiares de inmigrantes detenidos, a los que respaldó.

“Aprecio que la administración Trump proteja nuestra frontera y expulse a criminales, pero también debemos garantizar que las familias con historial limpio y los solicitantes de asilo bajo protección legal no sean detenidos ni deportados sin poder defenderse”, expresó García.

“Como hijo de una comunidad construida por exiliados, refugiados e inmigrantes, pido que se respete el debido proceso y que cada caso se evalúe individualmente”, añadió.

El senador advirtió que muchas personas amparadas por programas legales como el TPS o el estatus SIJ están siendo detenidas y deportadas de manera irregular.

Lo más leído hoy:

“Estamos viendo que se aplican leyes de forma retroactiva a personas con estatus legal. Esto es muy antiestadounidense. Podemos hacer un trabajo mejor”, dijo.

García exigió que se revise cada caso por separado, se detengan las deportaciones a terceros países y se extiendan los programas de protección temporal (TPS) hasta alcanzar una solución permanente para los migrantes que cumplen con la ley.

La abogada Amanda Fernández, representante de CABA, alertó que estas acciones están socavando la confianza pública y destruyendo familias que cumplen las normas.

“Estamos viendo a personas que siguen las reglas ser detenidas de forma inesperada. Esto castiga precisamente a quienes hacen lo que la ley exige”, afirmó Fernández.

También denunció que menores con estatus de protección especial (SIJ) están siendo detenidos sin justificación legal ni revisión judicial adecuada.

Mencionó el caso de Eduardo, trabajador guatemalteco, quien asegura que “No cometió ningún delito. Estuvo 17 días en Krome y luego lo enviaron a Luisiana. No sabemos por qué”.

También el de Manny, tío de un joven arrestado tras un accidente menor: “Lleva dos meses preso sin razón. Simplemente lo detuvieron”.

Madeleine, la madre de un cubano deportado a México, denunció ante el senador que a su hijo “Lo deportaron sin papeles, sin nada, sin oportunidad de defender su caso. Es una injusticia”.

García calificó estos casos como “un patrón inquietante” de decisiones migratorias tomadas sin respetar las garantías constitucionales.

El senador insistió en que su petición no es política, sino un llamado moral a favor de la humanidad y la transparencia en el sistema migratorio.

“Nuestra comunidad fue creada por exiliados e inmigrantes. Debemos alzar la voz para defender a quienes vinieron buscando libertad. Estados Unidos puede proteger su frontera sin sacrificar sus principios”, sostuvo García.

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), desde enero de 2025, más de 527.000 inmigrantes han sido deportados y 1,6 millones optaron por la salida voluntaria.

El DHS asegura que el 70 % de los arrestos del ICE corresponde a personas con antecedentes criminales, aunque organizaciones de derechos humanos cuestionan la transparencia del proceso.