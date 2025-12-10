Díaz-Canel acusa a EE.UU. de “plan genocida contra Cuba” en el Día de los Derechos Humanos

Vídeos relacionados:

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel acusó este miércoles a Estados Unidos de aplicar un supuesto “plan genocida” contra Cuba, en referencia al embargo económico vigente desde hace más de seis décadas.

La declaración fue difundida en sus redes sociales con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, fecha en la que organismos internacionales y activistas en la isla denunciaron precisamente las violaciones cometidas por el propio régimen cubano.

“En el Día de los Derechos Humanos, demandamos una vez más el fin del plan genocida de los EE.UU. contra Cuba: más de seis décadas de bloqueo económico, financiero y comercial para rendir por hambre y necesidades al digno pueblo cubano”, afirmó Díaz-Canel, reiterando la retórica oficial que atribuye al embargo la profunda crisis que atraviesa el país.

Un mensaje que contrasta con la realidad interna

Las palabras del dirigente comunista llegan en medio de una situación extremadamente crítica dentro de la isla, marcada por apagones masivos, escasez de alimentos, colapso de servicios básicos y un creciente descontento social. Solo esta semana, varios barrios de La Habana protagonizaron protestas nocturnas, mientras el gobierno respondió con cortes de internet y presencia policial.

Su mensaje también contrasta con los numerosos informes internacionales que documentan la represión política, la existencia de cientos de presos políticos, y las restricciones sistemáticas a la libertad de expresión y reunión en Cuba, incluidos los arrestos y procesos judiciales iniciados tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021.

Críticas del activismo y organizaciones internacionales

Mientras Díaz-Canel habla de derechos humanos, organizaciones como Amnistía Internacional, Prisoners Defenders y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos recuerdan de manera sistemática las denuncias sobre detenciones arbitrarias, torturas, juicios sin garantías, violencia institucional contra mujeres activistas, y condiciones inhumanas en cárceles y centros de detención.

Varios opositores, artistas y familiares de presos políticos también utilizaron la fecha para exigir la liberación inmediata de los detenidos por motivos políticos y denunciar el deterioro acelerado de las condiciones de vida en el país.

Un discurso repetido en un contexto de crisis profunda

El señalamiento hacia Washington forma parte del discurso central del régimen cubano desde 1962. Sin embargo, economistas y analistas coinciden en que la crisis actual responde en gran medida al colapso estructural del modelo interno, la falta de reformas profundas y la incapacidad del gobierno para gestionar la economía.

Pese a ello, el mandatario cubano insistió en presentar el embargo como la causa fundamental de la situación del país, evitando cualquier referencia a la gestión interna, la represión o las violaciones de derechos humanos ampliamente documentadas dentro de la isla.