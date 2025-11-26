OCDH responde a relatora de la ONU: “La miseria de Cuba es culpa del comunismo, no de sanciones extranjeras”

Vídeos relacionados:

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) respondió este martes a la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, afirmando que la profunda crisis que vive Cuba es consecuencia directa del fracaso del sistema político y económico comunista, y no de las sanciones de Estados Unidos.

La declaración llega tras la visita de 10 días de la funcionaria a la isla, en la que instó públicamente a Washington a levantar el embargo.

“Solo el 3% culpa al embargo; el 92% desaprueba al gobierno”

En una carta enviada a Douhan, el OCDH subraya datos contundentes del 8º Estudio sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, publicado en septiembre: “Solo el 3% de los cubanos atribuye sus problemas al embargo”

Asimismo, se expuso que la desaprobación de la gestión económica y social del gobierno se sitúa en 92%, mientras que la extrema pobreza en la isla alcanza el 89%.

El organismo recuerda que estos números reflejan el sentir de la población, no de actores externos.

“El gobierno construye hoteles, no hospitales”

En su carta, el OCDH cuestiona la narrativa oficial sobre el embargo: “¿Por qué el embargo no afecta a la construcción de hoteles cinco estrellas, pero sí —según el gobierno— a la compra de alimentos y material médico?”

La organización denuncia que el sistema de salud cubano enfrenta un colapso no por sanciones, sino porque el Estado prioriza la captación de divisas y la propaganda internacional.

Ejemplos de ello: el lucrativo negocio de exportación de servicios médicos, señalado por violaciones laborales y por disminuir la disponibilidad de profesionales en Cuba y el enfoque de BioCubaFarma en la exportación de medicamentos, mientras escasean productos básicos en la isla.

El gobierno impide el acceso a otros relatores de la ONU

El OCDH también recordó a Douhan que el régimen cubano impide repetidamente el acceso a relatores vinculados con: libertad de expresión, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y defensores de derechos humanos.

La organización instó a que el informe que Douhan presentará en septiembre de 2026 ante el Consejo de Derechos Humanos incluya opiniones de actores democráticos, dentro y fuera de Cuba, y no solo criterios del gobierno.

Douhan pide levantar el embargo: “Tiene graves consecuencias humanitarias”

Antes de conocer la respuesta del OCDH, la relatora especial ofreció declaraciones en La Habana pidiendo a EE.UU. levantar el embargo. Según la agencia AFP, Douhan afirmó: “Pido a Estados Unidos que levante todas las medidas coercitivas unilaterales a Cuba… provocan graves consecuencias para los derechos a la vida, la alimentación, la salud y el desarrollo”.

La funcionaria afirmó que el embargo es la política de sanciones unilaterales “más prolongada de la historia”.

Su visita transcurrió sin “ningún impedimento”, reuniéndose con autoridades, empresas, religiosos, diplomáticos y miembros de la sociedad civil.

El embargo ha sido endurecido especialmente por el presidente Donald Trump y reforzado nuevamente tras su regreso a la Casa Blanca en enero, lo que ha aumentado la presión sobre la economía cubana.

Un debate que vuelve al centro de la crisis nacional

El OCDH insiste en que la miseria actual —la peor en 30 años— es consecuencia de un sistema ineficiente, monopólico y sin libertades, mientras el gobierno cubano mantiene su postura de que las sanciones externas son el principal obstáculo.

El informe de Douhan será presentado en septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero la respuesta del OCDH anticipa una fuerte disputa narrativa sobre el origen de la catástrofe social que vive la isla.