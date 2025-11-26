OCDH responde a relatora de la ONU: “La miseria de Cuba es culpa del comunismo, no de sanciones extranjeras”

Vídeos relacionados:
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) respondió este martes a la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, afirmando que la profunda crisis que vive Cuba es consecuencia directa del fracaso del sistema político y económico comunista, y no de las sanciones de Estados Unidos.
La declaración llega tras la visita de 10 días de la funcionaria a la isla, en la que instó públicamente a Washington a levantar el embargo.
“Solo el 3% culpa al embargo; el 92% desaprueba al gobierno”
En una carta enviada a Douhan, el OCDH subraya datos contundentes del 8º Estudio sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, publicado en septiembre: “Solo el 3% de los cubanos atribuye sus problemas al embargo”
Asimismo, se expuso que la desaprobación de la gestión económica y social del gobierno se sitúa en 92%, mientras que la extrema pobreza en la isla alcanza el 89%.
El organismo recuerda que estos números reflejan el sentir de la población, no de actores externos.
“El gobierno construye hoteles, no hospitales”
En su carta, el OCDH cuestiona la narrativa oficial sobre el embargo: “¿Por qué el embargo no afecta a la construcción de hoteles cinco estrellas, pero sí —según el gobierno— a la compra de alimentos y material médico?”
Lo más leído hoy:
La organización denuncia que el sistema de salud cubano enfrenta un colapso no por sanciones, sino porque el Estado prioriza la captación de divisas y la propaganda internacional.
Ejemplos de ello: el lucrativo negocio de exportación de servicios médicos, señalado por violaciones laborales y por disminuir la disponibilidad de profesionales en Cuba y el enfoque de BioCubaFarma en la exportación de medicamentos, mientras escasean productos básicos en la isla.
El gobierno impide el acceso a otros relatores de la ONU
El OCDH también recordó a Douhan que el régimen cubano impide repetidamente el acceso a relatores vinculados con: libertad de expresión, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y defensores de derechos humanos.
La organización instó a que el informe que Douhan presentará en septiembre de 2026 ante el Consejo de Derechos Humanos incluya opiniones de actores democráticos, dentro y fuera de Cuba, y no solo criterios del gobierno.
Douhan pide levantar el embargo: “Tiene graves consecuencias humanitarias”
Antes de conocer la respuesta del OCDH, la relatora especial ofreció declaraciones en La Habana pidiendo a EE.UU. levantar el embargo. Según la agencia AFP, Douhan afirmó: “Pido a Estados Unidos que levante todas las medidas coercitivas unilaterales a Cuba… provocan graves consecuencias para los derechos a la vida, la alimentación, la salud y el desarrollo”.
La funcionaria afirmó que el embargo es la política de sanciones unilaterales “más prolongada de la historia”.
Su visita transcurrió sin “ningún impedimento”, reuniéndose con autoridades, empresas, religiosos, diplomáticos y miembros de la sociedad civil.
El embargo ha sido endurecido especialmente por el presidente Donald Trump y reforzado nuevamente tras su regreso a la Casa Blanca en enero, lo que ha aumentado la presión sobre la economía cubana.
Un debate que vuelve al centro de la crisis nacional
El OCDH insiste en que la miseria actual —la peor en 30 años— es consecuencia de un sistema ineficiente, monopólico y sin libertades, mientras el gobierno cubano mantiene su postura de que las sanciones externas son el principal obstáculo.
El informe de Douhan será presentado en septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero la respuesta del OCDH anticipa una fuerte disputa narrativa sobre el origen de la catástrofe social que vive la isla.
Preguntas frecuentes sobre la crisis en Cuba y las sanciones internacionales
¿Cuál es la principal causa de la crisis en Cuba según el OCDH?
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) sostiene que la profunda crisis en Cuba es consecuencia directa del fracaso del sistema comunista, y no de las sanciones de Estados Unidos. Según el OCDH, el 92% de los cubanos desaprueba la gestión del gobierno y solo el 3% atribuye sus problemas al embargo estadounidense.
¿Cómo afecta el embargo estadounidense a Cuba según la relatora de la ONU Alena Douhan?
La relatora especial de la ONU, Alena Douhan, afirmó que el embargo tiene graves consecuencias humanitarias para los derechos a la vida, la alimentación, la salud y el desarrollo en Cuba. Douhan ha pedido a Estados Unidos que levante todas las medidas coercitivas unilaterales, destacando que el embargo es la política de sanciones unilaterales más prolongada de la historia.
¿Por qué el OCDH cuestiona la narrativa del gobierno cubano sobre el embargo?
El OCDH cuestiona la narrativa oficial al señalar que el embargo no afecta la construcción de hoteles de lujo en Cuba, pero sí, según el gobierno, la compra de alimentos y material médico. La organización acusa al gobierno cubano de priorizar la captación de divisas y la propaganda internacional sobre las necesidades básicas del pueblo cubano.
¿Qué impacto tiene el embargo en las exportaciones estadounidenses a Cuba?
Según el gobierno de Estados Unidos, las exportaciones a Cuba aumentaron un 16% en 2024, alcanzando un flujo de 585 millones de dólares. Estados Unidos asegura que Cuba importa libremente alimentos, medicamentos y bienes humanitarios, lo cual está permitido por el embargo.
¿Qué porcentaje de la población cubana vive en pobreza extrema?
El 89% de la población cubana vive en pobreza extrema, según el Octavo Estudio sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba del OCDH. Además, el 78% de los cubanos expresa el deseo de emigrar, principalmente debido a la crisis económica y social que enfrenta el país.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.