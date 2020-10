Cubano al Movimiento San Isidro: “La libertad de Cuba no se gestará desde el exilio, nacerá en las calles”

Un cubano residente en España envió una carta pública al opositor Luis Manuel Otero Alcántara y al Movimiento San Isidro, en la que les muestra su apoyo en su lucha por la democracia en la Isla.

Ramón Muñoz Yanes, de 59 años, declaró en una publicación en su muro de Facebook que vive en Canarias desde 1997 y que desde entonces no ha regresado jamás a su país. Reconoce que tantos años lejos lo han hecho mirar con desconfianza a las nuevas figuras jóvenes que han emergido en la disidencia cubana en los últimos años.

“Le juro que a veces el camino de ver una Cuba libre se aprecia muy lejano, pero vuestro grito suena en mis oídos con pureza, a pesar de la resistencia que mi alma opone a lo que proviene de nuestras calles”, dijo a Alcántara.

Muñoz Yanes se disculpó porque en el pasado escribió varios artículos en los que se oponía a perfomances realizados por el Movimiento San Isidro y en particular los que hizo Otero Alcántara con la bandera cubana.

“No puedo convertirme en el enemigo, he de sencillamente unirme al grito, al desafío y cooperar con vosotros. Solo mediante la unión de todos los esfuerzos será posible una Cuba democrática (…). Lo merecemos, por derecho”, precisó.

“Le soy sincero y me molestó su presentación con nuestra bandera, pero en realidad y analizando la verdad, usted no la ultraja, la honra, porque la bandera es nuestra, del pueblo y usted grita por todos nosotros. De la misma manera que me opuse públicamente, hoy hago pública mi disculpa y le añado además que cuentan con mi apoyo”, añadió.

“La libertad de Cuba no se gestará desde el exilio, nacerá en las calles, de las gargantas más humildes, como flores silvestres y San Isidro ya sirvió de cuna al mejor de los cubanos. Un susurro desde la Isla se escucha más que un cañonazo allende el malecón. Sigan muchachos, en vuestro grito he sentido el mío”, recalcó.

El Movimiento San Isidro, con sede en La Habana, enfrenta en estos días una fuerte oleadas represiva por parte de la Seguridad del Estado.

En las últimas horas sus miembros han denunciado en las redes sociales acciones de acoso, detenciones arbitrarias y sitios en su sede en La Habana Vieja por agentes del régimen.

El pasado viernes Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido, pero antes logró publicar un video en el que se observa cómo unos seis policías, vestidos de civil, acosan a la activista Anamely Ramos cuando esta iba a la casa del artista independiente, impidiéndole el paso. En el material se ve claramente cómo la agarran por la fuerza y la arrastran por la calle.

Tras grabar y publicar en su muro de Facebook el abuso contra su compañera del Movimiento, Otero Alcántara fue detenido en su propia casa.

La también opositora Claudia Genlui, novia del artista, relató en su muro de Facebook:

“Desde ayer hemos sido víctimas del acoso, la violencia y manipulación por parte de la policía política... los vecinos del barrio de San Isidro también están siendo acosados. El rostro de la dictadura cubana queda al descubierto constantemente ante los ojos de todes, cada día pierden poder, un poder que se desvanece ante la belleza del arte que aboga por la libertad de Cuba! ¡Cada día seremos más! ¡Basta yaa!”, subrayó.

Horas antes el Movimiento había denunciado la violencia sufrida cuando sus miembros intentaron realizar un performance en La Habana y sufrieron ataques violentos con gritos como “la calle es de los revolucionarios”.

“Denunciamos la violencia ejercida sobre nosotros ayer: la agresividad de quien empuja para arrebatarnos un cartel tan poético que reza: una flor que cultivar y un esquema que cambiar. Palabras que los descolocan porque hablan de un futuro siempre más humano. Denunciamos el camión de policías que obligó a los vecinos del Barrio San Isidro a meterse en sus casas. Porque temen a tantos cuerpos bellos juntos, informando lo público”, subrayó Otero Alcántara en un comunicado.