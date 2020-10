Embajada de EE.UU. en Guyana rechaza renovar visados vencidos de Lotería de Visas 2020

La Embajada de Estados Unidos en Guyana no dará citas a los ganadores de la Lotería de Visas 2020, que tienen el visado vencido y no pudieron salir de Cuba antes del 30 de septiembre pasado, cuando acabó el año fiscal y, por tanto, el plazo legal para emigrar.

Se trata de cubanos que tenían su visa concedida, pero que no pudieron salir de la Isla debido al cierre de fronteras por el coronavirus. Además, no recibieron permiso de salida del Ministerio del Interior (MININT) y tampoco pudieron volar a Guyana por las restricciones que mantenía este país so pretexto de la pandemia.

"No podemos programar o reprogramar más entrevistas para la visa DV-2020, ahora que la fecha límite ya ha pasado", han contestado desde la sede diplomática a una familia cubana, en un mensaje al que ha tenido acceso CiberCuba.

Según explican desde la Embajada en Georgetown, antes del 30 de septiembre abrieron entrevistas de visa a todos los casos pendientes del DV-2020, de acuerdo a la orden judicial del caso 'Gómez vs Trump'.

Se refieren al fallo del 4 de septiembre pasado del juez federal Amit P. Mehta que ordenaba al Departamento de Estado suspender su política de no-visas a los ganadores de la Lotería DV-2020.

"Según la Ley de EE.UU., una visa DV-2020 sólo se puede procesar hasta el final de año fiscal, el 30 de septiembre de 2020 o antes", añade el mensaje.

No obstante, desde la embajada dejan la puerta abierta a que más adelante pueda haber cambios al respecto. "Es posible que recibamos información adicional sobre los casos DV-2020, ahora que la fecha límite ha acabado", concluyen.

La Embajada de EE.UU. en Guyana no reprogramará entrevistas de la DV-2020. Foto: CiberCuba

Esta medida beneficiaba a más de un millar de cubanos, que desde ese momento quedaban fuera del alcance de la Proclamación Presidencial 10014, de Donald Trump del 22 de abril (renovada el 22 de junio), que paraliza la entrada en Estados Unidos de todos los extranjeros que constituyen un peligro para la recuperación del mercado laboral del país, en medio de la crisis de la COVID-19. Esa orden estará vigente hasta este 31 de diciembre.

Fue en ese momento cuando el Gobierno de Estados Unidos ordenó a sus embajadas y consulados agilizar la concesión de visados a los ganadores de la Lotería 2020.

El mismo 30 de septiembre, cuando acabó el año fiscal, el juez Mehta volvió a hacer público un fallo que abría la puerta a que el Departamento de Estado de EE.UU. renovara los visados vencidos de los ganadores de la Lotería de Visas DV-2020 o de lo contrario, los damnificados podían volver a Corte y entonces él decidiría qué hacer.

Ese mismo día, el juez Mehta ordenó al Gobierno estadounidense reservar 9 095 visas para los ganadores del Sorteo DV 2020, que no habían podido pasar la entrevista del visado. Sin embargo, el mensaje que hace público ahora la Embajada de Estados Unidos en Guyana, también deja fuera a estos últimos.

El Gobierno de Estados Unidos recurrió la decisión del 30 de septiembre del juez Mehta, argumentando que no habría perjuicios para los demandantes de la DV 2020 si el caso se retrasaba unos meses. En el juicio que tuvo lugar este viernes la defensa rebatió este supuesto: "Digánselo a nuestros demandantes que sufren persecución bajo regímenes terroristas, en medio de zonas calientes de guerra o que sufren hambrunas".

Finalmente el juez Mehta ratificó la demanda, pero en el juicio no se dijo nada de la situación en la quedan quienes tenían visa y no pudieron viajar a EE.UU. debido al cierre de las fronteras por coronavirus.

Mensaje del bufete de abogados que lleva el caso de demandantes cubanos de Lotería de Visas 2020. Foto: CiberCuba

Entre los afectados cubanos cunde el desánimo. "Hemos pagado online nuestra residencia en Estados Unidos. Hemos vendido todas nuestras propiedades en Cuba. Todo el esfuerzo ha sido en vano", dice una afectada, desde el anonimato, a CiberCuba.