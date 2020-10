Médicos en Cuba niegan al creador de Yesapín carta necesaria para tratar su cáncer en EE.UU.

Víctor Alfonso Cedeño, creador del popular animado Yesapín García, denunció que no logra conseguir la carta de un médico para poder aplicar a un parole humanitario en Estados Unidos y poder atenderse el cáncer en ese país.

"Si mi doctor no describe la situación, puedo perder el único chance que me queda para recibir tratamiento lo antes posible fuera de Cuba, específicamente en Estados Unidos, que es donde mejor se estudian los sarcomas, con resultados alentadores", escribió Cedeño en Facebook.

El cubano contó su experiencia este viernes cuando pidió explicaciones a la negativa de los médicos en la oficina de Atención a la Población del Ministerio de Salud Pública (MINSAP). Una funcionaria, que no fue identificada, le respondió que "si Estados Unidos está interesado en ayudarme, ellos deberían acogerme sin necesidad de estar exigiéndole a Cuba ningún documento" y que "ningún médico cubano iba a redactar esa carta".

Ante la pregunta de si a ella no le importaba que él se estaba muriendo, la mujer contestó que lo veía de lo más bien y que él no se estaba muriendo. "Indignado, le pregunté si mi vida no valía nada para el MINSAP, ella me dijo que la ansiedad que estaba sintiendo ahora era culpa del Gobierno de los Estados Unidos, que me exige ese documento para generar confrontación dentro de Cuba. Le dije que si yo fuera mexicano, mi doctor en México redactaba esa carta sin problema. Ella respondió que eso es una estrategia prepotente de Estados Unidos para demostrar superioridad", narra.

"Me fui sin respuestas, con una aflicción muy grande. Qué falta de preparación para atender a la población, qué mala forma, cuánto odio, ignorancia, indolencia y desconocimiento. Cuánta ceguera. Como civil, sentí que fui al Cuartel General en plena guerra y me atendió un soldado, explicándome que estamos en una situación excepcional y no podían ayudarme. Yo era un daño menor, hundido en el fango de una trinchera", afirmó Cedeño.

Este cubano escribió una carta al MINSAP y espera respuesta en unos 45 días. "Llevo un mes intentando no politizar el asunto, porque es una cuestión de salud, pero a medida que avanzo, voy descubriendo monstruos ocultos en las profundidades. Cuba salva hasta donde le conviene", apuntó.

Cedeño padece cáncer desde 2018 y en septiembre de este año pidió ayuda para tratarlo en Estados Unidos.

Ante su nueva denuncia recibió el apoyo de varios cubanos. "Dios te ampare y te proteja!", "a seguir insistiendo porque tiene que existir la vía para que vayas a hacerte tu tratamiento" y "es una locura ese régimen que han puesto a las personas como enemigas, una locura, ojalá pueda resolverse su problema pronto" son algunos de los comentarios.