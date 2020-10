Lanzan el #AbajoLaDictaduraChallenge tras la estampida de Gente de Zona en Miami

La actuación de Gente de Zona en el Free Cuba Fest de Miami el pasado sábado generó un nuevo desafío viral en redes sociales. Se llama #AbajoLaDictaduraChallenge y ya comienza a circular por las redes sociales con divertidos videos que imitan el final de la actuación del popular dúo en el evento cultural.

El pasado sábado, los músicos cubanos subieron al escenario del Free Cuba Fest y al final de su actuación, cuando iban de salida, Alexander Delgado gritó "Abajo la dictadura", de inmediato montaron en una camioneta blanca y abandonaron el lugar.

Tras esta actuación, el dúo humorístico Los Pichy Boys lanzó el reto, que consiste en gritar "abajo la dictadura" y salir corriendo.

"Ayer los muchachos de @gentedezona por primera vez en público se manifestaron en contra de la Dictadura cubana. Alexander por falta de tiempo gritó Abajo la dictadura mientras corría fuera del escenario. Queremos que su mensaje llegue a todos los rincones de Cuba, por eso proponemos el #AbajoLaDictaduraChallenge, en el video están las instrucciones, súbanlo, use el hashtag y mándenlo por DM que nosotros les vamos a hacer repost !! UN ABRAZO Y COMO DIJO Alexander !! ABAJO LA DICTADURA", publicaron en Instagram.

De inmediato, decenas de cubanos comenzaron a subir sus videos, desde distintos escenarios y con diferente narrativa, pero todos muy divertidos.

En uno puede verse a un grupo jugando al béisbol, que finalmente sale corriendo del estadio.

Los Pichy Boys también celebraron la participación de GDZ en uno de los festivales más importantes creados por los cubanos radicados en Florida con un divertido video donde se ve a Alexander correr y ser perseguido por los dictadores Fidel y Raúl Castro.

La actuación del dúo de reguetoneros en el Free Cuba Fest de Miami, y sus declaraciones contra el régimen opresor de La Habana ya ha tenido consecuencias para ambos al interior de la isla.

En entrevista ofrecida a Mario Vallejo, para Univisión 23, Randy Malcom y Alexander Delgado afirmaron que han tenido que tomar la decisión de no regresar a la nación caribeña, debido a las represalias y a los artículos en su contra publicados en la prensa cubana.

"Lo más doloroso que tiene esto para mí es no poder regresar a mi país", expresó Alexander Delgado visiblemente afectado.

Randy Malcom, con la voz entrecortada, explicó que tiene a su mamá en Cuba y a su abuelo muy grave, lo que hace esta distancia muy dolorosa para él.

"Mi abuelo en Cuba se está muriendo y no lo voy a poder ver, no, pero me siento bien conmigo mismo...", subrayó.

