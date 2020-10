Agente de la Seguridad del Estado sigue al científico cubano Oscar Casanella

Un agente de la Seguridad del Estado vigila y sigue de cerca al activista independiente y científico cubano Oscar Casanella, como denunció este miércoles el afectado en Facebook.

"Yo le dije al inesperado y desagradable visitante matutino que yo iba a llevar a mi niño y él represor me dijo que él tenía que “acompañarme” a donde yo fuera. No quise ni denunciar al represor en voz alta frente al barrio porque no quería que mi hijo me viera así ni se asustara. Fue una situación en extremo incómoda", cuenta el activista.

El incidente ocurrió sobre las 9:30 de la mañana en su casa de La Habana cuando iba a llevar a su hijo de tres años a que lo cuidaran. En el vídeo se ve como el agente se acerca y le dice "nada, yo no voy a hacer nada". Luego tienen una conversación, Casanella sale en la bicicleta y detrás el agente en una moto.

El activista comenta que fue advertido de que no podía salir de su casa. Por el camino el niño le preguntó ¿quién es ese?, pero Casanella prefirió no explicarle la situación a su hijo pequeño. "No voy a destruir su infancia ni a quitarle seguridad por estos represores. Fui dando pedales, hablándole de otra cosa para distraerlo", señaló.

Casanella es víctima de la policía política, la mal llamada Seguridad del Estado, justo un día después de que el Gobierno de Cuba fuera electo por quinta ocasión para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU).

"¿Estarán celebrando los represores la elección de ese puesto en la ONU? ¿Me perdí algo? Hay alguna actividad que yo no sé y ellos piensan que yo voy? No entendí este evento. No le encuentro ninguna lógica", agregó el activista.

El activista recibió mensajes de apoyo ante su denuncia de vigilancia. "Reprimen a padres con sus niños presentes: cobardes", "para eso sí hay gasolina y bastante, hasta cuándo mi isla seguirá esclavizada" y "qué horror" son algunos de los comentarios.

Oscar Casanella fue uno de los cubanos detenidos durante la marcha independiente del colectivo LGTBI+ en La Habana en mayo de 2019. Tras ese incidente represivo presentó un denuncia por abusos y malos tratos.

El científico fue expulsado del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología (INOR) en junio de 2016. Antes y desde entonces es más activo en su postura contra el régimen de Cuba.

"Sueño con hacer ciencia en una Cuba democrática", confesó en mayo de este año.