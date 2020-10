Bad Bunny triunfa en los Billboard 2020 cantando "Yo Perreo Sola" junto a Ivy Queen

Allá donde va triunfa y así pasó en los Premios Billboard 2020, que tuvieron lugar este miércoles en Los Ángeles. Bad Bunny fue uno de los artistas invitados a actuar durante la entrega de galardones. Pero para sorpresa de sus incondicionales, no se subió solo al escenario. Lo hizo con dos invitadas muy especiales: la reconocida reguetonera Ivy Queen y Nesi, la joven puertorriqueña que pone voz al estribillo de su canción Yo Perreo Sola.

El Conejo Malo sorprendió al decantarse para interpretar en los prestigiosos premios la nueva versión de su hit Yo Perreo Sola, un remix que ahora cuenta con la voz de la Reina del Reguetón y suma una estrofa de la promesa de la música urbana, Nesi.

El trío triunfó con esta interpretación y sus fans no tienen que esperar para añadirla a su lista de favoritos porque ya está disponible en las plataformas digitales, donde, como era de esperar, está teniendo gran acogida.

Pocos se esperaban esta unión que está siendo tan aplaudida en las redes sociales, al igual que lo fue el discurso que dio el Conejo Malo al recibir el galardón a Top Latin Artist.

El puertorriqueño aprovechó su momento para lanzar un potente alegato en contra de la violencia machista que se volvió viral instantáneamente.

"Este premio se lo quiero dedicar a todas las mujeres del mundo entero, especialmente a las mujeres latinas y de Puerto Rico. Sin ustedes no existiera nada, ni la música ni el reguetón, así que basta ya de la violencia machista en contra de la mujer. Vamos a educar, ahora, en el presente para un mejor futuro. Yo no soy un artista de música social, esta canción no es de mensaje social, pero aprendamos que se puede perrear, ser educados y respetuosos a la misma vez. Si ella no quiere perrear contigo, respeta. Ella perrea sola", dijo con el premio en la mano.

Ivy Queen solo tuvo palabras de agradecimiento hacia su compatriota en las redes sociales tras este momentazo que protagonizaron durante los premios. "Muchas gracias Bad Bunny. Orgullo que un artista masculino con una plataforma tan gigantesca use su voz para abogar por las mujeres. ¡Esto te hace más grande! Te quiero", le escribió La Caballota.

Un mensaje que respondió el intérprete de Callaíta con el mismo cariño y respeto: "Fue un honor Ivy!!!! Eres un amor!!! Alma pura!!! Gracias por creer y confiar en mi para esto!! Todavía estoy emocionado!!! Mi Respeto por siempre!!!".

Escucha aquí la versión completa de Yo Perreo Sola Remix:

