Cardi B confirma su reconciliación con Offset cuatro semanas después de pedirle el divorcio

Cuatro semanas han tenido que pasar para que Cardi B se haya dado cuenta de que quiere seguir casada con el rapero Offset.

Apenas un mes atrás, la neoyorquina del Bronx hizo pública su decisión de divorciarse del integrante de Migos, tras tres años de matrimonio y una hija en común. Sin embargo, la determinación con la que solicitó el divorcio se tambaleó durante su cumpleaños y le hizo recapacitar, porque este mismo jueves confirmó que ha habido reconciliación.

Aunque muchos se quedarán sorprendidos ante la noticia, la verdad es que durante los últimos días la pareja de raperos había dado señales de que estaban más cerca de una reconciliación que del divorcio.

Fue durante la polémica fiesta de cumpleaños que celebró la intérprete de Me gusta por su cumpleaños el pasado fin de semana donde les vimos muy juntitos y hasta ¡besándose! Y tras todos estos días de especulaciones sobre si habían regresado o no, la rapera por fin sacó de dudas a través de unas declaraciones que ha ofrecido al portal de noticias TMZ, a quien reconoció que "no meditó correctamente la decisión (de divorciarse) y siguió adelante sin pensar en las consecuencias".

"Un día estoy feliz y al día siguiente quiero pegarle", confesó Cardi B sobre su relación con el padre de su hija. "Luego empiezo a echarle de menos otra vez. Es realmente difícil no poder hablar con tu mejor amigo", admitió. A todo esto se le suman los motivos sexuales, un factor que también ha ayudado a Cardi B a revocar su decisión de querer divorciarse: "Es realmente difícil no tener un p***".

Además, también quiso aclarar que este bache que han vivido de manera pública ella y su marido no se trata de ninguna maniobra publicitaria como muchos insinuaron hace unas semanas cuando solicitó el divorcio.

