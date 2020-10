Alcalde de Miami Francis Suárez se suma al reto de los Pichy Boys #AbajoLaDictaduraChallenge

El alcalde de Miami, Francis Suárez, se sumó al divertido reto de los Pichy Boys #AbajoLaDictaduraChallenge, que imita el final de la actuación de Gente de Zona en el festival Free Cuba Fest, que se celebró el 10 de octubre en esa ciudad de Florida.

"Quiero agradecerle a los Pichy Boys por esta importante campaña... ¡abajo la dictadura!, dice Suárez y sale corriendo, como indica el desafío, que se ha vuelto viral entre los cubanos emigrados.

El video puede verse en la red social Instagram, donde el alcalde también se refirió a un artículo del diario oficialista cubano Granma, que lo tildó de enemigo de Cuba.

"Es un honor ser criticado por Granma, el periódico oficial del régimen cubano y una encarnación de la censura. En un artículo nos nombraron a @mayorhialeah (alcalde de Hialeah) y a mí como dos enemigos del régimen comunista. Siempre seré un luchador por la democracia y los derechos humanos. Y quiero agradecer a @lospichyboys por crear conciencia sobre esta noble causa", subrayó en la plataforma de internet.

El video del alcalde ha sido visualizado más de 3000 veces en pocas horas y ya cuenta con decenas de comentarios de sus seguidores, aplaudiendo la iniciativa.

GDZ se presentó en el Free Cuba Fest de Miami el pasado 10 de octubre y al final de su actuación, antes de abandonar el escenario, Alexander Delgado gritó "¡abajo la dictadura!" y salió corriendo hasta un auto que lo esperaba.

Tras sus declaraciones, el dúo humorístico Pichy Boys lanzó el atrevido reto, que consiste en gritar de forma inesperada "¡abajo la dictadura!" y salir corriendo.

El #AbajoLaDictaduraChallenge de inmediato comenzó a circular por las redes sociales con divertidos videos que imitan el final de la actuación del popular dúo en el evento cultural.

Los Pichy Boys afirmaron al canal Telemundo 51 que el desafío se ha hecho viral y han recibido videos de decenas de países como Francia y España.

Los humoristas también celebraron la participación de GDZ en uno de los festivales más importantes creados por los cubanos radicados en Florida con un divertido video donde se ve a Alexander correr y ser perseguido por los dictadores Fidel y Raúl Castro.

La actuación de los reguetoneros de GDZ en el Free Cuba Fest, y sus declaraciones contra el régimen opresor de La Habana tuvo de inmediato repercusión y consecuencias para ambos al interior de la isla.

Randy Malcom y Alexander Delgado afirmaron a Univisión 23 que han tenido que tomar la decisión de no regresar a la nación caribeña, debido a las represalias y a los artículos en su contra publicados en la prensa cubana.

Entre ellos, el portal oficialista Cubasí llegó a publicar un artículo titulado "Gente de Zona: Miami me lo confirmó o crónica de una sumisión anunciada", donde critican abiertamente a los populares músicos por participar en el festival, y afirman que el evento se dedica a "humillar a los artistas cubanos".

"Lo más doloroso que tiene esto para mí es no poder regresar a mi país", expresó Alexander Delgado visiblemente afectado.

Randy Malcom, con la voz entrecortada, explicó por su parte que tiene a su mamá en Cuba y a su abuelo muy grave, lo que hace esta distancia muy dolorosa para él.

"Mi abuelo en Cuba se está muriendo y no lo voy a poder ver, no, pero me siento bien conmigo mismo...", subrayó.

El Free Cuba Fest de Miami es un festival creado por artistas cubanos exiliados en el sur de Florida. Este año se celebró el 10 de octubre en el Miami Marine Stadium, fecha del inicio de la independencia de Cuba, y denunció la escasez que atraviesa la isla en medio de la pandemia del coronavirus, el incremento de la represión contra los activistas que se oponen al gobierno, las injusticias en las cárceles y el precario estado de los presos políticos.