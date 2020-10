Cubano Alan Vera es campeón de Estados Unidos en lucha greco

Alan Vera, luchador oriundo de Santiago de Cuba, se acaba de convertir en el primer cubano en ganar un campeonato nacional de Estados Unidos de lucha grecorromana, informó Around the Rings.

A punto de cumplir los 30 años, Vera (26 de octubre de 1990) se ha hecho con el título de 87 kilogramos durante el Campeonato de Estados Unidos de Lucha Libre Senior celebrado el fin de semana pasado en Coralville (Iowa) bajo estrictos protocolos sanitarios.

Alan Vera, con estatura de 1,83 metros, tiene en su palmarés una medalla de oro en el Campeonato Panamericano de 2016 y una de bronce en los Juegos Panamericanos de 2015.

Luego de esta victoria en el campeonato nacional de Estados Unidos, Vera espera representar a este país en los Juegos Olímpicos de Tokio –aplazados hasta abril de 2021 por el coronavirus-“pero primero debe competir con éxito en las Pruebas Olímpicas”.

Sin embargo, para conseguir competir por su nuevo país, el cubano deberá superar otro desafío: obtener el pasaporte estadounidense. Vera esperaba tenerlo ya en sus manos después de haber completado sus trámites con Inmigración, pero sus citas en marzo y agosto fueron canceladas debido a la pandemia de coronavirus.

Vera, de Santiago de Cuba, desertó a principios de 2016 en Texas, luego de ganar el Campeonato Panamericano y un día antes de competir en el torneo preolímpico continental para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Por ese motivo, las autoridades cubanas no le permiten viajar a la isla para reunirse con sus familiares hasta 2024.

En la final del reciente torneo nacional Vera derrotó 7-1 a Joe Rau, dos veces miembro de la selección mundial de Estados Unidos. Vera ya había vencido a Rau en 2019 en el Dave Schultz Memorial, donde ganó la medalla de oro. El atleta también se coronó en el Bill Farrell International y fue medallista de bronce en un torneo internacional en Ucrania.

En esos torneos del año pasado, aprobados por United World Wrestling, el cubano compitió por primera vez con el uniforme de Barras y Estrellas, pero para los Juegos Olímpicos y Panamericanos o Campeonatos Mundiales debe competir no solo con el uniforme, sino hacerlo como estadounidense.

"La decisión [de desertar] siempre es dura, difícil, especialmente cuando se piensa en la familia", dice Vera a Around The Rings. "Pero por un momento analicé situaciones sobre mí en el pasado en Cuba y las emociones me llevaron a tomar la decisión de ese presente y futuro", dijo.

En octubre de 2016, meses después de su fuga, Alan Vera se casó con Elena Pirozhkova, una luchadora nacida en Rusia que creció en Greenfield, Massachusetts. Pirozhkova ha ganado tres medallas mundiales además de su oro de 2012 y también representó a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Londres y Río de Janeiro. Los dos se conocieron en 2014, cuando Pirozhkova viajó a La Habana para un torneo internacional. Ambos viven actualmente en Nueva Jersey.

Vera no podrá regresar a Cuba para reunirse con sus familiares hasta el 2024. El gobierno cubano establece una pena de ocho años para todo el que salga de una delegación oficial.

Entre la deserción y la adaptación a su nuevo país, el cubano reconoce los "tiempos difíciles" que ha tenido que afrontar, pero reitera que las limitaciones "nunca fueron mayores que mis ganas de triunfar".