De Despaigne a Andy Pagés: conozca la preselección de Cuba de 35 jugadores para el Clásico Mundial 2026

Entre los nombres más destacados figuran atletas con amplia experiencia internacional y en ligas profesionales, como Alfredo Despaigne, Yoan Moncada, Andy Pagés, Andy Ibáñez, Alexei Ramírez, Liván Moínelo y Raidel Martínez, lo que refleja la intención de combinar veteranía con talento joven.

Martes, 6 Enero, 2026 - 13:40

Alfredo Despaigne/Andy Pagés © Collage de X/@jit_digital/Instagram/dodgers
Alfredo Despaigne/Andy Pagés Foto © Collage de X/@jit_digital/Instagram/dodgers

Vídeos relacionados:

Varias páginas especializadas en béisbol en Facebook dieron a conocer este martes el listado de 35 jugadores que Cuba ya entregó oficialmente como preselección para el VI Clásico Mundial de Béisbol 2026, un paso clave dentro del proceso de conformación del equipo nacional.

Aunque la prelista original es de 50 peloteros, esta relación de 35 representa el grupo activo hasta el día de hoy, y ya ha sido comunicada a los jugadores, principalmente para avanzar en los trámites de visado y logística internacional, lo que confirma que el proceso se encuentra en una fase avanzada.

Publicación de Facebook/Por La Goma LLC

La existencia de una preselección ampliada de 50 atletas implica que otros 15 jugadores permanecen como reserva, listos para ser llamados en caso de que alguno de los incluidos no pueda asistir al torneo por razones contractuales con sus organizaciones, lesiones, problemas de visado o cualquier inconveniente de última hora, expuso el medio Periódico Cubano.

Es decir, esta no es aún la lista definitiva, sino una base operativa sobre la cual la Federación Cubana de Béisbol irá ajustando el roster final conforme se acerque la fecha del torneo.

Entre los nombres más destacados figuran atletas con amplia experiencia internacional y en ligas profesionales, como Alfredo Despaigne, Yoan Moncada, Andy Pagés, Andy Ibáñez, Alexei Ramírez, Liván Moínelo y Raidel Martínez, lo que refleja la intención de Cuba de combinar veteranía con talento joven y peloteros activos en ligas extranjeras.

Lo más leído hoy:

Preselección de Cuba al VI Clásico Mundial de Béisbol 2026

Receptores

Andrys Pérez

Omar Hernández

Ariel Martínez

Jugadores de cuadro

Bárbaro Erisbel Arruebarruena

Alexei Ramírez

Ernesto Martínez Jr.

Andy Ibáñez

Yoan Moncada

Yiddi Cappe

Alexander Vargas

Jardineros

Andy Pagés

Yoelkis Guibert

Víctor Labrada

Roel Santos

Alfredo Despaigne

Yoel Yanqui

Lanzadores

Liván Moínelo

Raidel Martínez

Randy Martínez

Julio Robaina

Yoan López

Darien Núñez

Rafael Sánchez

Pedro Santos

Francis Texido

Emmanuel Chapman

Yariel Rodríguez

Daysbel Hernández

Daviel Hurtado

Lázaro Estrada

Denny Larrondo

Silvano Hechevarría

Jorge Marcheco

Jousimar Cousin

Osiel Rodríguez

La lista final que representará a Cuba en el Clásico Mundial se definirá más adelante, una vez concluyan los entrenamientos, se aclaren las disponibilidades de los jugadores y se resuelvan los factores médicos y contractuales pendientes.

Ver más

Preguntas frecuentes sobre la preselección de Cuba para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇

¿Cuál es la preselección de Cuba para el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Cuba ha presentado una preselección de 35 jugadores para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, destacando atletas como Alfredo Despaigne, Yoan Moncada, Andy Pagés, y Andy Ibáñez. Esta lista, aunque no definitiva, representa un avance en la conformación del equipo nacional que competirá en el torneo internacional.

¿Qué importancia tiene la inclusión de jugadores de MLB en la preselección cubana?

La inclusión de jugadores de MLB es crucial para elevar la competitividad del equipo cubano en el Clásico Mundial. Esto refleja una apertura controlada del régimen cubano hacia la diáspora deportiva, aunque persisten restricciones políticas que impiden la inclusión de peloteros cubanoamericanos, limitando el potencial total del equipo.

¿Por qué Andy Pagés decidió no participar en el Clásico Mundial con Cuba?

Andy Pagés decidió no participar debido a la política de exclusión de cubanoamericanos por parte de la Federación Cubana de Béisbol y la elección de Germán Mesa como mánager, factores que influyeron en su decisión de declinar su participación en el torneo.

¿Qué desafíos enfrenta Cuba para participar en el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Cuba enfrenta desafíos logísticos y políticos para participar en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, incluyendo la obtención de visados por parte de las autoridades estadounidenses y las restricciones políticas internas que limitan la inclusión de ciertos jugadores. Sin embargo, la participación cubana parece prácticamente asegurada según las fuentes.

COMENTAR

Archivado en:

Clásico mundial de béisbol
Pelota cubana
Pelota
Deportistas cubanos
Noticias de Cuba
Alfredo Despaigne
Yoan Moncada
Andy Ibáñez
Alexei Ramírez
Roel Santos
Yoan López
Yariel Rodríguez
Noticias en 2026
Noticias en Enero del 2026
Noticias del Martes, 06 de Enero del 2026

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí

Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí

¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+1 786 3965 689

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Siguiente artículo:

No hay más noticias que mostrar, visitar Portada