De Despaigne a Andy Pagés: conozca la preselección de Cuba de 35 jugadores para el Clásico Mundial 2026

Varias páginas especializadas en béisbol en Facebook dieron a conocer este martes el listado de 35 jugadores que Cuba ya entregó oficialmente como preselección para el VI Clásico Mundial de Béisbol 2026, un paso clave dentro del proceso de conformación del equipo nacional.

Aunque la prelista original es de 50 peloteros, esta relación de 35 representa el grupo activo hasta el día de hoy, y ya ha sido comunicada a los jugadores, principalmente para avanzar en los trámites de visado y logística internacional, lo que confirma que el proceso se encuentra en una fase avanzada.

Publicación de Facebook/Por La Goma LLC

La existencia de una preselección ampliada de 50 atletas implica que otros 15 jugadores permanecen como reserva, listos para ser llamados en caso de que alguno de los incluidos no pueda asistir al torneo por razones contractuales con sus organizaciones, lesiones, problemas de visado o cualquier inconveniente de última hora, expuso el medio Periódico Cubano.

Es decir, esta no es aún la lista definitiva, sino una base operativa sobre la cual la Federación Cubana de Béisbol irá ajustando el roster final conforme se acerque la fecha del torneo.

Entre los nombres más destacados figuran atletas con amplia experiencia internacional y en ligas profesionales, como Alfredo Despaigne, Yoan Moncada, Andy Pagés, Andy Ibáñez, Alexei Ramírez, Liván Moínelo y Raidel Martínez, lo que refleja la intención de Cuba de combinar veteranía con talento joven y peloteros activos en ligas extranjeras.

Preselección de Cuba al VI Clásico Mundial de Béisbol 2026

Receptores

Andrys Pérez

Omar Hernández

Ariel Martínez

Jugadores de cuadro

Bárbaro Erisbel Arruebarruena

Alexei Ramírez

Ernesto Martínez Jr.

Andy Ibáñez

Yoan Moncada

Yiddi Cappe

Alexander Vargas

Jardineros

Andy Pagés

Yoelkis Guibert

Víctor Labrada

Roel Santos

Alfredo Despaigne

Yoel Yanqui

Lanzadores

Liván Moínelo

Raidel Martínez

Randy Martínez

Julio Robaina

Yoan López

Darien Núñez

Rafael Sánchez

Pedro Santos

Francis Texido

Emmanuel Chapman

Yariel Rodríguez

Daysbel Hernández

Daviel Hurtado

Lázaro Estrada

Denny Larrondo

Silvano Hechevarría

Jorge Marcheco

Jousimar Cousin

Osiel Rodríguez

La lista final que representará a Cuba en el Clásico Mundial se definirá más adelante, una vez concluyan los entrenamientos, se aclaren las disponibilidades de los jugadores y se resuelvan los factores médicos y contractuales pendientes.