De Despaigne a Andy Pagés: conozca la preselección de Cuba de 35 jugadores para el Clásico Mundial 2026

Varias páginas especializadas en béisbol en Facebook dieron a conocer este martes el listado de 35 jugadores que Cuba ya entregó oficialmente como preselección para el VI Clásico Mundial de Béisbol 2026, un paso clave dentro del proceso de conformación del equipo nacional.
Aunque la prelista original es de 50 peloteros, esta relación de 35 representa el grupo activo hasta el día de hoy, y ya ha sido comunicada a los jugadores, principalmente para avanzar en los trámites de visado y logística internacional, lo que confirma que el proceso se encuentra en una fase avanzada.
La existencia de una preselección ampliada de 50 atletas implica que otros 15 jugadores permanecen como reserva, listos para ser llamados en caso de que alguno de los incluidos no pueda asistir al torneo por razones contractuales con sus organizaciones, lesiones, problemas de visado o cualquier inconveniente de última hora, expuso el medio Periódico Cubano.
Es decir, esta no es aún la lista definitiva, sino una base operativa sobre la cual la Federación Cubana de Béisbol irá ajustando el roster final conforme se acerque la fecha del torneo.
Entre los nombres más destacados figuran atletas con amplia experiencia internacional y en ligas profesionales, como Alfredo Despaigne, Yoan Moncada, Andy Pagés, Andy Ibáñez, Alexei Ramírez, Liván Moínelo y Raidel Martínez, lo que refleja la intención de Cuba de combinar veteranía con talento joven y peloteros activos en ligas extranjeras.
Preselección de Cuba al VI Clásico Mundial de Béisbol 2026
Receptores
Andrys Pérez
Omar Hernández
Ariel Martínez
Jugadores de cuadro
Bárbaro Erisbel Arruebarruena
Alexei Ramírez
Ernesto Martínez Jr.
Andy Ibáñez
Yoan Moncada
Yiddi Cappe
Alexander Vargas
Jardineros
Andy Pagés
Yoelkis Guibert
Víctor Labrada
Roel Santos
Alfredo Despaigne
Yoel Yanqui
Lanzadores
Liván Moínelo
Raidel Martínez
Randy Martínez
Julio Robaina
Yoan López
Darien Núñez
Rafael Sánchez
Pedro Santos
Francis Texido
Emmanuel Chapman
Yariel Rodríguez
Daysbel Hernández
Daviel Hurtado
Lázaro Estrada
Denny Larrondo
Silvano Hechevarría
Jorge Marcheco
Jousimar Cousin
Osiel Rodríguez
La lista final que representará a Cuba en el Clásico Mundial se definirá más adelante, una vez concluyan los entrenamientos, se aclaren las disponibilidades de los jugadores y se resuelvan los factores médicos y contractuales pendientes.
Preguntas frecuentes sobre la preselección de Cuba para el Clásico Mundial de Béisbol 2026
¿Cuál es la preselección de Cuba para el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
Cuba ha presentado una preselección de 35 jugadores para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, destacando atletas como Alfredo Despaigne, Yoan Moncada, Andy Pagés, y Andy Ibáñez. Esta lista, aunque no definitiva, representa un avance en la conformación del equipo nacional que competirá en el torneo internacional.
¿Qué importancia tiene la inclusión de jugadores de MLB en la preselección cubana?
La inclusión de jugadores de MLB es crucial para elevar la competitividad del equipo cubano en el Clásico Mundial. Esto refleja una apertura controlada del régimen cubano hacia la diáspora deportiva, aunque persisten restricciones políticas que impiden la inclusión de peloteros cubanoamericanos, limitando el potencial total del equipo.
¿Por qué Andy Pagés decidió no participar en el Clásico Mundial con Cuba?
Andy Pagés decidió no participar debido a la política de exclusión de cubanoamericanos por parte de la Federación Cubana de Béisbol y la elección de Germán Mesa como mánager, factores que influyeron en su decisión de declinar su participación en el torneo.
¿Qué desafíos enfrenta Cuba para participar en el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
Cuba enfrenta desafíos logísticos y políticos para participar en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, incluyendo la obtención de visados por parte de las autoridades estadounidenses y las restricciones políticas internas que limitan la inclusión de ciertos jugadores. Sin embargo, la participación cubana parece prácticamente asegurada según las fuentes.
