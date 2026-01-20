Dos hijos del exilio cubano se enfrentan en la final del fútbol universitario de EE.UU.

Cubanoamericanos del exilio se enfrentan en la final del fútbol universitario

El congresista cubanoamericano Carlos A. Giménez celebró en sus redes sociales un hecho que calificó como “un orgullo para toda la comunidad del exilio”: dos hijos de familias cubanas exiliadas se enfrentaron en la final del campeonato nacional del fútbol universitario en Estados Unidos.

“Como el único miembro del Congreso nacido en Cuba y graduado de Christopher Columbus High School, no podría estar más orgulloso del partido de esta noche”, escribió Giménez, al destacar la coincidencia histórica entre Mario Cristóbal, entrenador de la Universidad de Miami, y Fernando Mendoza Jr., mariscal de campo de Indiana, ambos hijos de familias cubanas exiliadas que buscaron libertad en Estados Unidos.

La final, disputada entre los equipos de la Universidad de Indiana y la Universidad de Miami, simboliza mucho más que una competencia deportiva.

Representa —como subrayó Giménez— “una historia de fe, sacrificio y oportunidad, el sueño americano hecho realidad para las familias cubanas que llegaron con nada y construyeron un futuro a base de esfuerzo”.

Fernando Mendoza Jr., mariscal de campo de Indiana, hizo historia esta temporada al convertirse en el primer cubanoamericano en ganar el Trofeo Heisman, máximo galardón del fútbol colegial. Hijo y nieto de exiliados, su familia llegó a Miami tras escapar del régimen cubano.

En la banda contraria, Mario Cristóbal, entrenador de los Hurricanes de Miami, también encarna el legado del exilio.

Hijo de un expreso político, se formó en la misma escuela de Giménez y fue campeón nacional como jugador antes de regresar como entrenador para liderar el renacer del equipo universitario de su ciudad natal.

“El partido de esta noche es una bendición y un recordatorio de lo lejos que hemos llegado como comunidad”, añadió Giménez.

“Dos hijos del exilio cubano compitiendo al más alto nivel del deporte universitario estadounidense: eso es el orgullo de Miami y el espíritu del exilio cubano”, recalcó.