Tania Bruguera asegura que ya se siente bien: Ayer no hubo "grillos"

La reconocida artista cubana Tania Bruguera aseguró el lunes sentirse bien de salud, tras levantarse “sin dolor de cabeza y sin dolor de oídos”, malestares físicos que según denunció fueron provocados por unos sospechosos sonidos en la madrugada del 18 de octubre.

En su cuenta de Facebook, la artista plástica declaró: “Ayer no hubo grillos. Hoy me levanté sin dolor de cabeza y sin dolor de oídos”.

Tania describió el sonido como “como de grillos, pero electrónico y muy alto. No puede ser natural, se activa cada un minuto más o menos y dura un minuto, minuto y dieciséis segundos, minuto y veintiún segundos, y tengo un dolor de cabeza y de oídos que no se aguanta”.

La descripción de la artista recuerda, por las coincidencias, el tema de los presuntos ataques sónicos a los diplomáticos norteamericanos en La Habana en 2016, que les provocaron raras afecciones de salud.

Su hermana y colaboradora, Deborah Bruguera, se movilizó rápidamente en las redes sociales, donde denunció el hecho, aseguró la condición saludable de su hermana y advirtió la desconfianza en las instituciones médicas cubanas para atender el caso.

“Creo que la última vez que la vi 'enferma' fue con un catarro en Los Ángeles o Nueva York, no recuerdo, y si no me viene a la memoria fue porque ocurrió hace años, un catarro y basta y en medio de una carga de trabajo inmensa, vaya, que hasta pa' coger un catarro tengo que 'linkéarselo' a la pincha, porque es incansable. Cuando ha cogido un catarro siempre es bajo un momento de estrés laboral, y en ese lugar hemos estado todos”, relató.

“Soy testigo (de) que Tania Bruguera antes de viajar a Cuba se hizo un check-up, perfecta. Ahora, ¿es casualidad que sienta dolor de cabeza, de oídos y náusea cuando se alzaba en las últimas mañanas?, ¿es normal que se haya dado cuenta en una noche de insomnio que estos síntomas reaparecían mientras escuchaba ese sonido metálico?, ¿es normal que hoy, cuando ese sonido no estaba, se sienta bien? ¿Fueron suficientes ese par de días de un sonido metálico para crearle algún daño? Ni idea, pero eso lo sabrá cuando salga de Cuba, porque el peligro de acercarse a una institución médica allá y que le pueda ocurrir algo es altísimo, si no la trataran como el enemigo número uno, quizá se diera un salto, pero no va a ser así”, advirtió la hermana de la artista.

Este martes 20 de octubre, Día de la Cultura Cubana, Tania Bruguera fue impedida de salir de su casa por la Seguridad del Estado, que la retuvo ilegalmente, lo que se ha convertido en un método frecuente para reprimir a los activistas cubanos.

“Hoy es 20 de octubre, me lo recuerda el teniente Luis al salir de mi casa. Dice que no puedo salir, ya venía 1 patrulla y 2 personas más a cogerme. Mi regalo por el día de la cultura nacional. ¡Felicidades a todos los artistas cubanos!”, declaró Bruguera en Facebook.

La curadora y activista Anamely Ramos también fue retenida en su casa en Centro Habana. Tanto Tania como Anamely han trabajado durante años con instituciones culturales de mucho prestigio y en beneficio de la cultura nacional.

Convertida en un enemigo por la propaganda del gobierno cubano, el 10 de octubre la artista también fue arrestada en el operativo que impidió manifestarse a un grupo de activistas en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja. Una muestra del constante hostigamiento al que se encuentra sometida en su propio país.