Maykel Osorbo bajo fuerte vigilancia policial: "Acaso seré un terrorista"

El rapero y opositor cubano Maykel Osorbo aseguró que la Seguridad del Estado destina personas a vigilarlo como si él fuera "un terrorista".

"Cuántos comemierdas para vigilar a un solo hombre? Yo creo que están enamorados de mí", dijo el también activista por los derechos humanos en Cuba a través de un texto que publicó ayer en su perfil de Facebook.

La publicación vino acompañada de unas fotos en las que se pueden contar hasta siete personas sentadas frente a su casa y un patrullero, presuntamente vigilando todos sus movimientos.

"Bueno ya que me vigilan tanto, aquí les va mi aporte. Abajo la dictadura CastroCanel", finalizó.

Tras publicar su mensaje en las redes sociales algunos de sus seguidores no solo mostraron solidaridad con el artista cubano sino que criticaron el proceder represivo de las autoridades.

"Esta es una de las cosas por las cuales cuba no progresa y hay tanta hambre, miseria y necesidad. Toda la partida de descarados estos les pagan sin producir nada. Y los campos llenos de marabú. Una mocha y una lima es de lo que están falta estos esbirros", "No me explico a esta altura de lo que vive cada día el pueblo cubano y estos inconscientes sigan de papagayos atropellando psicológicamente a las personas y no se pongan del lado de los que realmente buscan un rayo de luz", fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas.

En los últimos días el acoso sobre la persona de Maykel Osorbo no ha cesado debido a su activismo político, criticando constantemente a la dictadura y sus agentes represores.

En días recientes se pronunció en contra de los cubanos que se enfrentan entre ellos a la hora de hacer una cola pero son incapaces de culpar al Gobierno por su mala gestión económica, que al final es la que causa la escasez y el desabastecimiento en todo el país.

El Gobierno de Cuba desde hace tiempo utiliza a militares y agentes de la Seguridad como herramienta de represión a opositores, periodistas independientes y activistas por los derechos humanos en la isla. La estrategia es posicionarse en las afueras de su domicilio y avisarles que no pueden salir hasta que se indique lo contrario.

Organizaciones internacionales han exigido al Gobierno que se respeten los derechos de los ciudadanos y que se respeten las propias leyes cubanas, empezando por la Constitución, que garantiza la libertad de pensamiento, expresión, asociación y movilidad.

También se detienen a estas personas de manera arbitraria y les quita el acceso a internet a través de datos móviles, y Maykel Osorbo en más de una oportunidad ha estado retenido durante horas en una estación de policía o en el interior de una patrulla, sin que exista una orden judicial.