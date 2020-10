Médico Alexander Pupo sale en defensa de los negocios privados en Cuba

El médico cubano Alexander Raúl Pupo Casas reflexionó sobre los negocios privados en Cuba: "Si existen ilegalidades es porque el Estado no supo garantizarle los recursos", afirmó.

El joven médico, quien fue expulsado del hospital donde trabajaba por su postura crítica ante el gobierno de la Isla, recordó cuando en el país hace un año se ofertaron opciones para el trabajo por cuenta propia a los cubanos emprendedores.

"Aún recuerdo que me senté y vi cuando dijeron que les iban a abrir tiendas para que adquirieran los productos para sus negocios de forma legal. Tiendas que debían ser mayoristas y con precios asequibles para que no fueran explotados. También recuerdo cómo si fuera hoy que me levanté de mi asiento y sonriendo dije: "Qué mentira tan absurda..." Y lo fue, engañaron a los que se aventuraron a esa empresa de la peor manera", sostuvo.

Pupo Casas dijo que a esos cuentapropistas hoy los ve como otro grupo de los tantos que han sido engañados por la mala gestión y la falta de principios.

"Nada justifica el robo, la estafa, la desviación de recursos, pero no creo que sean los dueños absolutos de la culpa de sus actos, pues el buen cubano no se detiene ante nada cuando desea prosperar. El cubano aprendió a vivir del invento. El cubano es el rey absoluto del invento. Y si existen ilegalidades en el sector privado es porque el Estado no supo garantizarle los recursos para que pudieran mantener sus negocios. Es el Estado su cómplice directo. Es tan culpable quien comete la ilegalidad como quien la propicia", añadió.

El médico dijo estar seguro de que las ilegalidades que se cometen por el sector privado se podrían haber evitado en un 90% si se hubieran cumplido las promesas que se les hicieron a los empresarios, si se les hubieran garantizado las condiciones para que no tuvieran que delinquir, si se les hubiera dado libertad de comercio dentro y fuera del país, si en vez de decomisar y destruir vidas se legalizaran todas las empresas rentables (como aquella fábrica de queso).

"Sí, yo creo que todo lo que edifica es conveniente mantenerlo. Y a pesar de que hasta el día de hoy no había hecho alusión al tema, siempre supe que en la Covid serían los más golpeados económicamente. Primero, porque muchos de esos trabajos solo daban el dinero para la comida diaria, o sea, los pequeños empresarios serían los que primeramente se verían afectados de forma directa. Segundo, porque a pesar de haberles retirados los impuestos, era obvio que de prolongarse el tiempo de cuarentena sus ahorros terminarían acabándose. Tercera, porque el Estado no les garantizó ayuda económica a esos sectores", indicó.

El joven dijo que podría citar varios ejemplos de países donde sí les garantizaron una pensión a cada ciudadano sin trabajo en el periodo de cuarentena.

"El conocimiento duele porque te golpea duro a veces. La Covid me enseñó muchas cosas, me dejó ver las grietas sobre una superficie aparentemente lisa, me permitió comprender que el embargo de los EEUU hacia Cuba es duro, pero que el bloqueo interno sí existe, y quizás es más asfixiante que el externo. Sí apoyo al sector privado en su lucha, sí apoyo que necesiten garantías, sí apoyo que quieran manifestarse de forma pacífica para defender sus derechos. Y pienso que todo hombre de bien siempre busca una vía legal y civilizada para resolver sus carencias. Así que "ARRIBA CUENTA PROPISTAS, CUBA OS CONTEMPLA ORGULLOSA". Y para los que decidan unirse a su lucha por sus derechos les digo "LA REVOLUCIÓN SOMOS NOSOTROS", concluyó.