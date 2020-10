Adele reaparece en televisión y bromea sobre su espectacular pérdida de peso

Adele reapareció en la televisión estadounidense después de años alejada de los focos y la música, aunque la cantante no ha parado de estar de actualidad, sobre todo en los últimos meses tras verse los resultados de su espectacular pérdida de peso.

Consciente de que su renovada imagen es lo que mayor impresión causa entre el público, ella misma quiso romper el hielo bromeando al respecto en su primera aparición en la pequeña pantalla.

La británica se puso al frente del mítico programa Saturday Night Live, un show en el que brilló, deslumbró con su voz y, por supuesto, sacó a relucir su gran sentido del humor.

Nada más subirse al escenario, la cantante decidió hacer alusión a su notable bajada de peso con una broma: "Sé que me veo muy, muy diferente desde la última vez que me visteis. Pero en realidad, debido a todas las restricciones por el Covid y las prohibiciones de viaje, tuve que viajar ligero y traer solo la mitad de mí. Y esta es la mitad que elegí".

Además de dejar con la boca abierta por su nueva apariencia, la cantante demostró que su voz sigue intacta y durante el programa cantó algunos de sus antiguos éxitos como Hello, Someone like you o Rolling in the Deep.

Cuando anunciaron que estaría en el programa muchos fans esperaban que la artista de 32 años presentase su próximo álbum. Pero para ello parece que todavía tendrán que esperar un poco más...

"'¿Por qué no soy la invitada musical?' Mi álbum no está terminado y tengo demasiado miedo para hacer ambas cosas. Prefiero ponerme unas pelucas, esto es todo mío, por cierto. Toma una copa de vino o seis y mira qué pasa", dijo antes de meterse en el papel e interpretarse a sí misma y cantar algunos de sus temas más populares.

