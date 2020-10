Lele Pons pone a bailar a su tío Chayanne con su canción "Se te nota"

La 'influencer' y cantante venezolana Lele Pons es una de las jóvenes promesas de la música latina y así lo valida su último tema con Guaynaa. Se te nota supera en apenas unas semanas los 117 millones de reproducciones en Youtube y sus contagiosos ritmos han puesto a bailar a miles de personas en todo el mundo, pero lo que nadie se esperaba es que el mismísimo Chayanne se mostrase bailando al ritmo del tema en redes sociales.

Aunque para muchos será una sorpresa, el puertorriqueño y la venezolana tienen una relación de tío-sobrina. No comparten la misma sangre, pero resulta que Lele es hija de la hermana de Marilisa Maronesse, mujer del artista, y su relación familiar es excelente.

El cantante se grabó un vídeo sentado al piano y moviéndose al ritmo de la pegadiza canción, que además se conoce muy bien la letra. ¡Miren!

Como era de esperar, este vídeo no ha parado de circular en las diferentes redes sociales y la misma Lele lo compartió con sus millones de seguidores a través de las stories de Instagram, donde escribió sobre el clip: "Ahhh, tío. ¡Te queremos! ¡Gracias! Eres un grande. Chayanne, la leyenda". Revelando así la gran relación que tienen.

Caption

Sin duda, parece que el cantante se siente muy orgulloso de su sobrina y a raíz de estas imágenes son muchos los que piden un dueto entre los dos familiares. ¿Llegará a producirse?

Mientras que los fans no paran de sorprenderse por este momentazo que protagonizó Chayanne, la canción de Lele y Guaynaa continúa subiendo escalones en las principales listas de éxitos y su divertido videoclip no para de sumar reproducciones en la plataforma por excelencia de vídeos Youtube. ¿No lo has visto todavía? Aquí lo tienes:

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.