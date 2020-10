Madre cubana pide ayuda para su niña con parálisis cerebral

Desesperada por la escasez de medicinas e instrumental médico en los hospitales, una madre cubana pidió ayuda en redes sociales para su pequeña hija de tres años.

Adianes Jiménez Alvares cuenta que es una madre joven con una niña discapacitada de 3 años que sufrió una parálisis cerebral en el parto, y necesita una sonda de gastrectomía de balón de silicona, medida 16.

"No quiero que nadie piense mal, no hagan malas interpretaciones con esto que voy a publicar, por favor. Solo me atrevo a hacerlo porque ya no puedo ver a mi hija sufrir y pasar trabajo", afirmó.

"Soy una madre joven con una niña discapacitada, mi nena tiene solo 3 años y tiene una parálisis cerebral que ocurrió en el parto, ella depende de mí para todo, no habla, no camina, además tiene una gastrectomía, debido a que ella por sí su sola no consume alimento por la vía normal", explica la mujer.

Post de Adianes Jiménez en Facebook. Captura de pantalla

Cuenta que en el hospital no hay la manguera original que se usa para las gastrectomías, por lo cual tiene una sonda vesical sustituta la cual debe ser cambiada cada corto tiempo, y le ha irritado el orificio de entrada.

Además, esta sonda debe ser sostenida con esparadrapo, lo cual le ha ocasionado una alergia alrededor del orificio de entrada.

"Mi objetivo es pedirles, a quien pueda leer esto o tenga la posibilidad, de ayudarme a conseguir la manguera original que lleva, la que tiene puesta es una sonda vesical, la que necesita es una sonda de gastrectomía de Balón de silicona, y la medida es 16. Por favor, pido ayuda a todo el que quiera o pueda ayudarme en este aspecto, aquí les dejo una foto de la que necesito, agradeciendo de antemano y espero alguien pueda ayudarme", dijo en su muro.

Decenas de personas se han conmovido porque pocos dentro de Cuba pueden ayudar y todavía la isla no autoriza vuelos regulares a La Habana desde el exterior.

Una usuaria de Facebook comentó "Si yo pudiera visitar en breve a CUBA, yo te la llevaría sin falta, siempre que puedo darle ayuda a mi prójimo lo hago, solo espero poder ir en unos meses, te prometo, llevártelas, ahora que dios la libre de todo otro mal, Y QUE la bendiga".

Otra cubana residente en el extranjero también le dijo "Quisiera saber de qué provincia es porque igual siempre hay alguien que va a cuba y uno puede comprarla y enviarla, por favor, y un número de teléfono. Yo no voy aun a cuba pero igual se puede hacer algún tramite y ver cómo se consigue esa manguera y espero que muchos mas quieran ayudar a esta bb".

Las solicitudes de ayuda en la red social se han hecho frecuentes en los últimos meses, coincidiendo con el cierre de las fronteras en Cuba por el coronavirus y con la escasez de medicamentos y suministros en farmacias y hospitales.

El domingo, otra madre desesperada pedía medicinas en Facebook para su hijo con quemaduras de primer grado en la cara.

El régimen cubano ha reconocido que el país atraviesa la situación más difícil de los últimos cuatro años en cuanto a producción nacional de medicamentos. Solo en junio faltaron 116 medicamentos (19%) del cuadro básico que se vende en las farmacias del país, informó el Ministerio de Salud Pública.

Desde los primeros meses de 2020 se ha incrementado el número de fármacos en falta y la baja cobertura, hasta alcanzar "la situación más desfavorable en los últimos cuatro años, aun cuando en los últimos dos meses se ha registrado cierta mejoría", comentó el ministro de ese sector José Ángel Portal Miranda.

Las autoridades sanitarias de Cuba también anunciaron que varios de los medicamentos de mayor demanda en la isla no estarán disponibles para la población en los próximos meses.