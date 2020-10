Anciano cubano sobre pensión que recibe del gobierno: “No puedo ni comprar un pollo de 3 libras”

Arsenio Silva López, residente en la localidad de Banes, provincia de Holguín, vive en condiciones deplorables, si bien su experiencia individual no dista tanto de la que pueden contar otros ancianos en la Isla a los que el gobierno brinda escaso apoyo.

“Tuve siete años en el ejército. Salí del campo y vine para acá”, cuenta en un material publicado por CubaNet este lunes. “Me instalé aquí hace 12 años. Todo esto que yo tengo lo he recogido por las orillas del río”, dice, refiriéndose a los pedazos de zinc, cartón, y otros materiales que componen su vivienda.

“Esto hasta se moja por dentro. Tengo que poner unas laticas. Menos mal que ni llueve aquí”, explica. Según comenta, cada tanto recibe la visita de quien viene a traerle el bono para que cobre la pensión que le otorga el Estado. “Todos los meses, el día 30, ella viene y me da el bono”, detalla.

Silva destaca la tranquilidad de sus días en los que no “molesto a ningún vecino ni me molestan a mí”. “Esa ropita la he comprado porque soy asistenciado”, apunta, luego de que la cámara muestra algunas vestimentas muy modestas sostenidas por una cuerda que va de un extremo a otro.

En el video, Silva comenta que cobra 218 pesos cubanos (menos de 10 dólares mensuales), lo cual no alcanza para cubrir sus necesidades más básicas.

El anciano explica que se vale del agua del río para beber y bañarse, mientras que, para hacer sus necesidades fisiológicas, debe salir de su casa e irse a la manigua. Además, debe pagar todos los días su almuerzo y su comida. “La comida está muy cara”, lamenta. “Con lo que yo gano no puedo ni comprar un pollo de 3 libras”, añade.

A mediados de este mes, el gobierno cubano anunció que subiría los salarios a los trabajadores y las pensiones de seguridad social, aunque no entró en detalles entonces sobre cómo o cuándo ocurriría tal incremento.

“El fondo de salarios en Cuba va a subir 4,9 veces y las pensiones de la seguridad social se van a incrementar 5 veces”, explicó Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos.

El alto funcionario del régimen aseguró que la asistencia social también va a aumentar. “No digo aquí cuánto va a subir (...) porque eso dependerá de la cantidad de núcleos familiares que encontremos vulnerables y que haya que ayudar”, dijo.

“Estamos haciendo un diseño de cómo repartir las riquezas del país”, aseveró. Por otro lado, Murillo Jorge planteó que “el gran tema es la relación salario/precios. Si la dinámica del crecimiento de los salarios es más alta que la dinámica del crecimiento de los precios, entonces todos los que somos asalariados en el sector estatal quedamos mejor, y es lo que estamos diseñando”.

En medio de tal contexto, Cuba vive una aguda carencia de alimentos y productos de primera necesidad, los cuales actualmente se encuentran más en los mercados que venden en Moneda Libremente Convertible (MLC), un tipo de moneda que por lo general ingresa al país por concepto de remesas familiares, es decir, que la reciben mayormente las personas que cuentan con familia fuera del archipiélago.