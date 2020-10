Cubana denuncia problemas en tienda MLC: "Me tuve que ir sin el dinero en mi tarjeta y sin la mercancía"

Una cubana ha denunciado que por “una caída en la conexión” y el mal proceder de dos cajeras, tuvo que irse de la tienda MLC de La Puntilla, en La Habana, sin mercancía y con el dinero descontado varias veces de su tarjeta.

La denunciante incluyó foto de hasta cinco vales de compra por 37.75 y en cuatro de ellos se puede leer "denegada". Para más desgracia, la compra frustrada fue después de tres horas de cola bajo la lluvia, y con la consecuencia de ir al banco para gestionar la devolución de los importes.

“Amigos, hoy les escribo para que estén al tanto de lo que está pasando en las tiendas en MLC. Es algo tan cruel con la población!”, escribió Taydy Martin en Facebook. Relata que tras escoger los productos que pensaba comprar, se dirigió a la caja para pagar pero "se fue la conexión" y le pasaron la tarjeta tres veces.

“Luego la cajera fue almorzar y dejó otra muchacha en su lugar. Antes de ella retirarse le informa a la que se quedó en su lugar que no pasara más la tarjeta hasta que no estuviera segura que ya había llegado la conexión. No obstante, esta última a los minutos sin preguntar nada pasa la tarjeta dos veces más y el dinero fue debitado de mi tarjeta y me dijeron tan tranquilamente que se cobró pero que la tienda no me puede dar la mercancía porque eso es directamente con el banco”, continúa la joven cubana su denuncia, y añade que “insultada con el mal procedimiento” hasta llamó a la policía.

“Cuando llegaron dejé hecha la denuncia pero al final me tuve que ir sin el dinero en mi tarjeta y sin la mercancía y con la única respuesta de que iban a tomar medidas con la cajera. Pero eso no resuelve el problema!”, precisa.

“Les hago saber todo esto para que no les pase lo mismo y estén alertas ante estas injusticias que se están cometiendo y más que nada son debido a una falta de organización en los procedimientos”, añade. Concluye que “eran ellos los que deberían comunicarse directamente con el banco y tener otro mecanismo”.

En el aluvión de comentarios que generó la denuncia, muchos dijeron haber sido víctimas de similares problemas en otras tiendas en moneda libremente convertible.

“Así es, yo estuve cuatro horas en la tienda de línea y 12 cuando fuimos a pagar en la caja, no había conexión, esperando y nadie quería entregar la tarjeta por miedo a que le descontaran, pero lo más terrible es que no tienen un mecanismo para saber cuándo hay conexión, muy mal servicio y con tanto trabajo que uno pasa para obtener los dólares”, escribió una internauta.

“Eso no es un problema del banco, es la última moda, te pasan la tarjeta más una vez y te cobran la mercancía hasta tres veces, y se quedan con el sobrante de mercancía para ellas”, reveló otra comentarista.

En general, son varias las personas que sostienen que lo sucedido se está volviendo frecuente y no falta quienes aseguran que forma parte de “la búsqueda” de las cajeras, quienes descontarían esos productos de la tienda.

Las primera tiendas MLC abrieron en octubre de 2019 para la venta de equipos electrodomésticos, motos y piezas de autos. Esa medida coyuntural se amplió a mediados de julio de este año con la apertura de nuevas tiendas para la venta de alimentos y productos de aseo.

Abiertas con un carácter transitorio -según subrayó recientemente el ministro de Economía- con el propósito de recaudar divisas ante la crisis económica agravada de los últimos meses en Cuba, lo cierto es que las tiendas en moneda libremente convertible han generado muchas críticas desde su apertura por varios motivos.

A la dramática realidad de que solo una parte de la población, con acceso a la divisa pueden comprar en ellas, se suman, entre otras, las críticas a los altos precios, a las omnipresentes colas, a la reaparición milagrosa de productos básicos que durante meses estuvieron desaparecidos de las tiendas en CUC y también problemas técnicos como el descrito por la usuaria de la Puntilla.