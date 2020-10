Alertan de la presencia de un violador de perros en La Habana

Un grupo de protección de animales alertó de la presencia de un violador de perros en La Habana, específicamente en la zona de el Comodoro y el Parque Ecológico en Playa.

"El sujeto se dedica a violarlos, también les introduce objetos en sus partes y luego los cuelga", indicó el grupo BAC-Habana

Hasta el momento se han reportado dos casos de perritos que han sufrido violación, y otros dos perros amarrados del cuello con alambre de púa también violados.

"Estén atentos de sus animales o cualquier movimiento sospechoso por la zona. Denunciemos sin miedo este acto criminal. Ambos perritos están siendo tratados", apuntó el grupo.

Además, BAC-Habana envió el siguiente mensaje: "No a la zoofilia. No al maltrato animal. Denunciemos malas actitudes. Somos la voz de los que no tienen. No al silencio. Sí al bienestar animal. Ley de protección animal en Cuba ya".

En un inicio, los animalistas del grupo Apoyando y Transitando Animales Callejeros (ATAC) Cuba pensaban que se trataba de un atropello, pero al ver que el suceso y las condiciones se repetían en varios perros, detectaron que se trataba de un violador.

Captura de Facebook

Esta no es la primera vez, sin embargo, que se dan a conocer hechos de este tipo en Cuba. En 2018 se denunciaron las prácticas zoosadistas del cubano Rubén Marrero Pernas, de 29 años, quien se filmaba y fotografiaba a sí mismo torturando, sodomizando y matando perros.

En marzo pasado una perrita fue violada por un hombre en Alamar, y varios animalistas cubanos acudieron inmediatamente a su rescate.

Mientras estos sucesos ocurren en la Isla, el Gobierno aún no aprueba una ley de protección a los animales, que tanto han reclamado los activistas cubanos.

En julio el Gobierno anunció que aprobará en noviembre una política de bienestar animal, pero indicó que se posterga el debate sobre un decreto-ley, por lo que Cuba seguirá sin una ley que proteja a los animales y condene a sus maltratadores.

Mientras tantos, los activistas siguen realizando acciones para el rescate de animales, como la que hizo esta semana la Asociación Cubana para la Protección de Animales y Plantas (ANIPLANT), que rescató a todos a los perros que se encontraban en el Centro de Observación de Salud Pública, más conocido como Zoonosis.