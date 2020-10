“El bloqueo no es el culpable, la dictadura sí”, texto sobre el embargo se hace viral entre los cubanos

Un texto anónimo sobre las verdaderas causas de la crisis económica y social en Cuba se ha vuelto viral en los últimos días en las redes sociales.

Se trata de una extensa lista que denuncia que el embargo norteamericano a la Isla no es, como insisten en hacer creer las autoridades cubanas, el culpable de la pobreza y escasez que padecen la mayor parte de su población.

Uno de los usuarios de Internet que compartió el post en su muro de Facebook fue el líder opositor y presidente del Movimiento Somos +, Eliécer Ávila Cicilia.

“Para los cubanos que hablan del bloqueo. Está bueno ya de descaro de echarle la culpa a Trump y al bloqueo (embargo)”, comienza la publicación que está circulando en la red de redes.

A continuación enumera una serie de injusticias que se cometen en Cuba, únicamente por las leyes arbitrarias del régimen y la falta de derechos que impera en el país.

Entre ellas está el decomiso de las cosechas de los campesinos, la prohibición de tener negocios libremente, la destrucción de los centrales azucareros, textileras y otras fábricas.

“El bloqueo no es el culpable de que te paguen con pesos sanitarios y te vendan en las tiendas con dólares americanos; la dictadura sí. El bloqueo no es el culpable de que les den palos y encarcelen a los cubanos por pensar diferente; la dictadura sí. El bloqueo no es el culpable que hayan* cientos de presos políticos que no han cometido ningún delito; la dictadura sí”, detalla el texto.

“El bloqueo no es el culpable que te manden dólares americanos y te entreguen en la Western Union pesos sanitarios o CUC que es la misma basura; la dictadura sí. El bloqueo no es el culpable que la dictadura construya hoteles y a los cubanos les caigan los techos en las cabezas; la dictadura sí”, añade.

También se culpa al régimen por el deterioro y la suciedad de los hospitales en Cuba y de que “no haya agua en las casas por no mantener el sistema de acueducto”.

“Trump lleva cuatro años en el poder y la dictadura 61 años, enriqueciéndose los gobernantes y destruyendo a Cuba desde el Cabo de San Antonio hasta la Punta de Maisí”, precisa el post.

“¡Abran los ojos y apunten a los verdaderos culpables!”, concluye.