Las bellas palabras de Yulien Oviedo a Ivy Queen

El cantante cubano Yulien Oviedo ha elegido este jueves para dedicar a través de las redes sociales unas cariñosas palabras a la popular cantante de música urbana puertorriqueña Ivy Queen.

Aprovechando la etiqueta en inglés #TBT (Throwback Thursday) con la que este día de la semana los usuarios vuelven a compartir momentos del pasado, el reguetonero publicó en su perfil de Instagram una fotografía en la que aparecen ambos y junto a ella escribió: "Love you so much hermana, La Caballota. ¡Ashe pa ti!"

La relación de amistad entre Yulien Oviedo y la famosa artista femenina urbana puertorriqueña viene cultivándose desde hace un tiempo.

En 2019 los cantantes latinos se dejaron ver en las redes sociales compartiendo un almuerzo en un restaurante de la ciudad de Miami (Florida), el cual avivó en su momento los rumores de una posible colaboración musical entre ambos, sobre todo por el texto con el que el cubano acompañó su publicación.

"Un almuerzo inolvidable con Ivy Queen ¿Qué pasará después? Dios te bendiga por siempre, eres la única reina del género urbano. Aguántense con las dos manos", añadió el reguetonero a su post que ha sido borrado de su cuenta de Instagram.

Aunque el cantante urbano y La Caballota hasta la fecha no han desvelado si después de aquella reunión se materializó algún tema musical o la idea de trabajar en uno, varias han sido las veces que los artistas se han dedicado amistosos mensajes en sus Instagram afianzando su bonita conexión.

De hecho, en la fotografía de su encuentro en La Ciudad del Sol que subió Yulien Oviedo, la boricua le comentó al cubano "salud y progreso", seguido de varios emoticonos de flores de girasol.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.