Yulién Oviedo a Chocolate MC ante su inminente condena: "Eso es para que aprendas a no burlarte más de nadie"

El reguetonero cubano Yulien Oviedo volvió a encender las redes sociales al publicar una historia en su cuenta de Instagram dirigida directamente a Chocolate MC, quien enfrenta un complicado proceso judicial en Miami-Dade.

En el mensaje, Oviedo escribió: “MIERDOLATE. Eso es para que aprendas a no burlarte más de nadie y menos de un hijo legítimo de San Lázaro. ‘17 palos’ para que te acuerdes del frenillo mío sentaíto en tu celda, tareco. Y hoy nos vemos en el Johnny Club que voy a calentar el Top Ten”.

Las tensiones entre Yulien Oviedo y Chocolate MC no son nuevas. Ambos artistas han protagonizado cruces públicos y ataques verbales en redes sociales

La publicación llega apenas horas después de que se conociera que Chocolate MC rechazó un acuerdo de culpabilidad ofrecido por la Fiscalía de Miami-Dade, que incluía 12 años de prisión y cinco de probatoria, según confirmó Telemundo 51.

De acuerdo con el reporte, el artista, cuyo nombre real es Yosvany Sierra Hernández, decidió no aceptar la oferta del fiscal, a pesar de que incluía unificar todos los casos abiertos en su contra, entre ellos los de solicitud de homicidio, secuestro y robo en mayor cuantía.

Durante la audiencia, el juez advirtió al reguetonero que, de continuar con el proceso sin aceptar el acuerdo, podría enfrentar una condena mucho más severa. Sin embargo, Chocolate insistió en que no se considera culpable y prefiere ir a un nuevo juicio.

El cantante ya fue declarado culpable del delito de solicitud de homicidio contra Damián Valdez-Galloso, un caso que ha deteriorado su situación legal y podría dejarlo tras las rejas por largo tiempo.