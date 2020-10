Las veces que Bad Bunny predijo el 2020

Bad Bunny es uno de los fenómenos más imparables de la música y la comunidad latina, y el rotundo éxito de su carrera durante un año lleno de restricciones, sin conciertos, sin eventos, es una prueba brutal.

Además de los récords que rompió en todas las plataformas musicales con su álbum YHLQMDLG (Yo hago lo que me da la gana), cuyo título no puede ser más claro, de sus imparables números en las directas de Instagram, del sorpresivo estreno de los temas que no salieron en el anterior disco y de ser consagrado por la ASCAP como Compositor del Año, Bad Bunny también estaba preparado para este año tan atípico y así lo demostró en varias ocasiones.

¿Mascarilla de moda?

Unos cuantos meses antes de que nadie imaginara que la mascarilla pasaría a ser una prenda indispensable en nuestro día a día con la pandemia de coronavirus, Bad Bunny ya la había incorporado a sus escandalosos y rompedores outfits.

La prenda, que usaba generalmente en negro, comenzó a ponerse de moda entre seguidores del Conejo Malo y del trap latino. Bad Bunny reveló en una entrevista, que había comenzado a ponerse la mascarilla porque su sistema inmunológico estaba muy bajo y le había costado varias infecciones y estados virales en muy poco tiempo, por lo que decidió usar algo que lo protegiera y a la vez se volviera parte de su imagen.

Como es habitual para el trapero boricua, cuya última demostración de su poder en el mundo de la moda ha sido la venta en cuestión de minutos de su nueva línea de zuecos para la marca Crocs, añadir la mascarilla a su día a día fue todo un éxito y, sin dudas, una pedicción de lo que nos tocaría a todos en los próximos meses.

YHLQMDLG

En febrero de 2020, Bad Bunny estrenó su exitoso álbum YHLQMDLG. En ste, el artista da varias pistas de que los meses que se avecinaban no serían buenos y de que pasaríamos tiempo recluidos ¡y escuchando su música!

Así lo dice en el tema Si Veo a tu Mamá, cuyo videoclip transcurre durante un 31 de diciembre, en una fiesta para esperar el 2020, y parte de su letra ha sido motivo de memes durante estos meses de cuarentena.

"Maldito año nuevo y lo que me trajo. Me botaron del trabajo (...) ya solo comparto memes, ya yo no escribo nada", canta el puertorriqueño en uno de los temas más populares del álbum.

Asimismo, el cantante toca temas como el suicidio y la depresión debido a la soledad o falta de apoyo, un tema neurálgico durante estos meses de cuarentena, en los que el confinamiento, la angustia, la falta de interacción social y la incertidumbre, son catalizadores de estos padecimientos.

Yo perreo sola

Este tema marcó un hito en el tradicionalmente machista género urbano, y mostrar a un Bad Bunny transformado en drag queen, exigiendo que "ningún baboso" se le pegue a una mujer si esta no quiere y defendiendo el derecho de las mujeres a ser respetadas cuando dicen "no".

Pero además, el tema también ha sido viral en redes sociales por el hecho de que durante el confinamiento por coronavirus, no ha quedado más remedio que bailar solos.

