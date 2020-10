Cubano con residencia en España denuncia secuestro y hostigamiento de la Seguridad del Estado

El cubano Wilson García Zaldívar, nacido en Holguín y con residencia permanente en España desde 2009, denunció a través de las redes sociales las detenciones arbitrarias y hostigamiento de la Seguridad del Estado.

García Zaldívar viajó a Holguín en enero, luego de una larga enfermedad físico-motora, para estar con su familia por un periodo planificado de tres meses. No obstante, la pandemia de coronavirus cambió sus planes de regreso a España, debido al cierre de fronteras.

Durante su estancia en la isla, el holguinero comenzó a divulgar en sus redes sociales las arbitrariedades y abusos cometidos por el gobierno cubano, por lo cual ahora le están pasando factura e intentan que no salga del país.

"En mi estancia decidí, al ver el sufrimiento de mi pueblo, dar a conocer nuestra realidad de hambruna, miseria, la falta total de derechos, la sistemática violación de la Constitución de Cuba impuesta por este régimen, y la inexistencia de espacios legales dentro de nuestro país, para reclamar y denunciar los desmanes de este 'gobierno' en materia de derechos humanos, y en su ineficacia de gobierno", explicó en su denuncia en Facebook.

Debido a sus comentarios y opiniones en la mencionada red social, "he sido SECUESTRADO por las fuerzas de Seguridad del Estado en dos ocasiones, manteniéndoseme retenido en contra de mi voluntad, revisando sin mi autorización mi teléfono, e interrogándome en sus unidades de detención, en Carretera Central, Pedernales, en este municipio de Holguín".

Además, denunció que está sufriendo en carne propia la habitual campaña difamatoria contra todo el que disiente o se expresa contrario al régimen, "atentando contra mis verdaderos valores, principios y ética humana".

García Zaldívar explicó que este viernes, agentes de la Seguridad del Estado le pidieron que fuera a la unidad policial, sin la citación oficial que el procedimiento legal establece.

"Al yo solicitar dicha citación oficial, se me informa que no es necesario ese procedimiento, y se me amenaza en mi propia casa, de acusarme de un delito de desobediencia, de no comparecer ante las dependencias policiales", acotó.

"Me niego a comparecer sin una citación oficial, porque es lo ÚNICO que me ampara legalmente, para defenderme de los atropellos y maltratos físicos y psicológicos a los que podrían someterme estas fuerzas del orden, una práctica común por parte del MININT ejercida contra los que nos atrevemos a denunciar la realidad de nuestra sufrida nación", subrayó en su denuncia.

Asimismo, dijo temer que "el sistema represivo está interesado en fabricarme un delito, a fin de acallar mi voz, encerrándome en sus mazmorras".

El holguinero informó que entregará una denuncia formal al Parlamento Español, al Parlamento Europeo, y a la sede de los Derechos Humanos en Bruselas, y pidió a España, la Comunidad Europea y a la Comisión Europea de los Derechos Humanos que estén al tanto de su situación.