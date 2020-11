El B a cubanos preocupados por las elecciones en EE.UU: “Y en tu país qué”

El rapero cubano Bian Oscar Rodríguez Gala, conocido popularmente como El B, envió un mensaje a sus compatriotas que viven en Cuba, en el que les cuestionó su interés por las elecciones de Estados Unidos, mientras rechazan siquiera debatir la falta de derechos en su propio país.

Con el título ‘¿Lo de nosotros pa’ cuando?’, el cantante se mostró sorprendido al comprobar la cantidad de cubanos preocupados por los resultados de los comicios norteamericanos y que no se alarman por la situación en la Isla.

“Gente dando sus disertaciones, lo que piensan: ‘si va a ganar Trump va a pasar esto, si va gana Biden va a pasar esto’. Que si la economía, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si la tercera guerra mundial…”, ironizó el B.

“Y yo me quedo pensando: coño, pero como saben esta gente sobre política de Estados Unidos, como saben sobre economía, como saben sobre cómo funciona la democracia en un país libre. Lo que no saben es con quién se contó para poner a Diaz-Canel ahí. Lo que no saben es cómo se va a acabar con una dictadura de 60 años. Lo que no saben en cómo les ponen y quitan leyes como les da la gana; no lo saben ni lo cuestionan”, subrayó.

El exintegrante del dúo Los Aldeanos calificó de descarados a muchos de sus coterráneos que alegan conocer mucho sobre el sistema político estadounidense y sus votaciones, pero al preguntárseles sobre la política del país donde nacieron y viven, entonces responden que no se meten en esos temas porque son apolíticos.

“Tienen que parar, que todo eso está muy bien: que si preocuparte por la democracia, que si quién sale y quién no en Estados Unidos. Pero, ¿y en tu país qué? Si tú en tu vida has votado por un presidente. Tú en tu vida has votado por un presidente que no sea el presidente del CDR, o el jefe de destacamento de tu aula, esas cosas. Entonces, yo no entiendo nada”, concluyó.

En septiembre El B estrenó su tema ‘No puedes esconderte’, en el que también criticó a los residentes en Cuba que no se atreven a levantarse contra el régimen, y los instó a luchar por sus derechos.

Según el rapero, la educación y salud gratuita crearon “esclavos sutiles y sanos”, “de pensamiento llano”.

El artista, quien desde hace años vive en Estados Unidos, aseguró que el “despotismo gubernamental más cobardía popular” dan una “tiranía” sobre un pueblo que “muere ahogado en su resignación”.

En su canción, criticó a “los que no tiene voz para protestar” y sin embargo sí lo hacen en las redes sociales.