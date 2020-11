Opositores en Cuba reaccionan a la victoria de Joe Biden en las elecciones de EE.UU.

El triunfo del candidato demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales del pasado martes no ha dejado indiferentes a los miembros de la oposición cubana.

Aunque algunos no se han pronunciado aún en las redes sociales, otros ya mostraron su descontento con el resultado de los comicios. En opinión de los activistas políticos de la Isla, la reelección de Donald Trump, quien ha sido particularmente incisivo con el régimen castrista, conduciría tarde o temprano con el fin de la dictadura y el restablecimiento de la democracia.

Eliecer Ávila, líder del grupo Somos +, mostró su molestia por la derrota del presidente republicano a través de varias publicaciones en su muro de Facebook.

En una de ellas arremetió contra el sistema de voto por correo, con un mensaje en el que sugería que cada boleta emitida por esta vía había sido multiplicada en el conteo.

“El próximo cheque de 1200 de ayuda que me lo manden al correo, así recibiré 120000 garantizados!”, escribió.

Eliécer compartió dos textos escritos por un norteamericano, que en los que enumeran las bondades y logros de la gestión de Trump en estos cuatro años, fundamentalmente en el aspecto económico.

“Las cosas realmente importantes, de las que ningún medio habla y por las que nadie se preocupa a la hora de dar su voto”, expresó el joven cubano.

“Guarde una copia para comparar más tarde ¡Compararemos este tiempo el próximo año!”, concluye uno de los artículos.

En el segundo post, después de catalogar a Joe Biden como un político que lleva 47 años en la política “sin haber hecho nada”, describe todo lo que ha hecho Trump durante su mandato.

“Yo no quiero que lo ames, nadie te ha pedido que seas su mejor amigo, de hecho ni siquiera nadie te pide que te guste, pero tómate un momento para darle a esto un mayor pensamiento y descubrirás que no serías justo y honesto si no reconocieras todo lo que él ha logrado para América, a menudo contra todo pronóstico y con poderosos intereses alineados en su contra”, reza el escrito.

Por su parte la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler Fernández, no se ha pronunciado sobre la victoria de Joe Biden en los comicios. Su última publicación sobre el tema fue el viernes, con un post en el que mostraba su apoyo al aún presidente Donald Trump.

“Soy cubana y nunca he tenido la oportunidad de ir a las urnas electoral a votar por mi presidente, si pudiera votar en EE.UU lo haría por Trump, pero pase lo que pase en las elecciones de los Estados Unidos, yo apoyo a Donald Trump, es un presidente que su política de estado contra el régimen comunista de Cuba lo ha llevado como tiene que ser”, subrayó.

El esposo de Berta Soler, el opositor Ángel Moya, pocas horas antes de conocer la derrota del mandatario norteamericano, quiso dar las gracias por sus acciones emprendidas en estos cuatro años dirigidas a derrocar la dictadura cubana.

“Donald Trump: muchos cubanos jamás te vamos a olvidar. Nos estás enseñando que la lucha es hasta el final”, expresó.

En otra publicación, Moya preguntó qué establece la ley estadounidense acerca del fraude en las elecciones, una acusación que Trump estuvo haciendo durante los días posteriores a la votación.

Hasta el momento el único opositor que ha felicitado a Biden es José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), quien también agradeció a Donald Trump por su lucha contra las dictaduras latinoamericanas.

“Enhorabuena a Joe Biden en su victoria. Esperamos que reconsidere sus planes de política hacia Cuba y que podamos trabajar juntos por la democracia. Nuestro agradecimiento a Donald Trump por su firmeza hacia las dictaduras criminales de Cuba, Venezuela y Nicaragua”, dijo el opositor en su cuenta de Twitter.

El mensaje de Ferrer fue criticado por el también opositor Antonio Rodiles, fundador de Estado de Sats.

“Y continúa el extremo centro.... nada como un día tras otro”, señaló al compartir el tuit de Ferrer.