José Daniel Ferrer felicita a Biden por la victoria y agradece a Donald Trump por su firmeza

José Daniel Ferrer García, líder de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, felicitó a Joe Biden por su victoria electoral y agradeció a Donald Trump por su posición con las dictaduras latinoamericanas.

"Enhorabuena a Joe Biden en su victoria. Esperamos que reconsidere sus planes de política hacia Cuba y que podamos trabajar juntos por la democracia", dijo el líder opositor en la red social Twitter.

También agradeció al mandatario Donald Trump: "Nuestro agradecimiento a Donald Trump por su firmeza hacia las dictaduras criminales de Cuba, Venezuela y Nicaragua".

Ante este mensaje del líder de la UNPACU, el también opositor cubano Antonio Rodiles, fundador de Estado de Sats, criticó la postura centriste de Ferrer.

"Y continúa el extremo centro.... nada como un día tras otro", dijo al compartir el tuit de Ferrer.

Otros usuarios de la red social han reaccionado al posicionamiento de Ferrer. Uno de los comentaristas le criticó el haberse adelantado a una decisión final sobre los resultados electorales, a lo que respondió:

"Al candidato que llegara primero a los 270 votos electorales, le felicitaría, fuera quien fuera. Si se demuestra que hubo fraude, de la misma manera que le felicito, le criticaría. De momento estos son los resultados dados por los Estados", inicó.

Una de sus seguidoras criticó la postura del opositor: "No hay quien entienda esta opositore,s yo un día cuando la dictadura caiga te juro que como presidente no voto y los míos y todo aquel que me siga este mensaje lo tendré guardado para siempre porque felicitar este nuevo presidente es felicitar a la dictadura de Cuba", dijo.

Las opiniones entre los cubanos han estado bastante divididas en estas elecciones. Si bien muchos consideran que Biden cambiará su política hacia Cuba tal como lo hizo Barack Obama, con lo cual podría vivir la Isla una nueva reapertura, otros afirman que Trump es el único que acabará con la dictadura castrista.

También hay muchos ciudadanos cubanos que consideran que ni uno ni otro va a arreglar la situación de crisis que hace años viven en la Isla.

Este 7 de noviembre, con los votos de Pensilvania y Nevada de su lado, Joe Biden resultó ganador de las elecciones en Estados Unidos, superando los 270 votos electorales que necesitaba para la elección.