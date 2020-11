Derrumbe parcial de un edificio en La Habana deja a cuatro familias afectadas

El edificio ubicado en la calle Teniente Rey no. 355 entre Villegas y Aguacate, en La Habana Vieja, sufrió un derrumbe parcial en la madrugada del pasado lunes, lo que ha dejado a los vecinos en estado de completo desamparo.

"Enseguida llamamos a la Policía y al Gobierno, pero no han hecho nada ni han venido por aquí", declaró a Diario de Cuba Neglis Guerrero, quien vive la edificación y está embarazada.

La vecina relató que dicho edificio está considerado inhabitable desde hace décadas, "pero para nosotros es imposible repararlo en su totalidad", dijo.

Con este incidente se han visto afectadas cuatro familias, constituidas por 14 personas en total, entre ellos cuatro menores de edad.

"Nuestras casas tienen filtraciones y son pequeñas. Nos encontramos ahora en total desamparo, porque no hemos recibido ninguna atención", agregó Guerrero.

Al mal estado en que se encontraba ya el inmueble, se le agrega ahora el derrumbe total de un baño que era común para uno de los pisos del edificio.

Los escombros de la construcción cayeron sobre el motor de bombeo del agua, lo cual les ha afectado el acceso al líquido.

Por su parte, Mercedes Castillo, otra de las afectadas, declaró al citado medio que hasta el momento las autoridades lo único que han hecho es venderles comida cruda en la puerta de la casa debido al brote de coronavirus.

"Pero no tenemos agua. Pedimos trasladarnos para un círculo infantil cercano, pero los trabajadores de allí no aceptaron", indicó.

"No sabemos qué hacer, porque no nos dan una solución y de aquí no nos podemos mover sin nuestras pertenencias, porque nos las roban", sostuvo la vecina.

La vecina Mirielis Guerrero dijo que a cada rato a este edificio se le cae un pedazo de pared o aparece una nueva filtración.

"La familia que vivía en el tercer piso se vio obligada a abandonar esa casa debido a su pésimo estado constructivo. Tenemos mucho miedo de que si no salimos de aquí nos pueda pasar algo peor", alertó.

A raíz del e¡derrumbe algunas familias de casas cercanas al edificio organizaron una protesta en la calle para exigir que retiraran los restos de sus casas.

La situación de la vivienda en la capital cubana sigue siendo uno de los mayores problemas a resolver.

Este miércoles desde el municipio Marianao, una cubana, madre de dos hijas y abuela de un pequeño de 10 meses, denunció el derrumbe parcial del techo de su vivienda, ya que aunque las autoridades locales están al tanto de su situación, nadie ha acudido a reslver el problema.