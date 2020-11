Cubana con nieto de 10 meses denuncia derrumbe parcial de techo en La Habana

Una cubana, madre de dos hijas y abuela de un pequeño de 10 meses, denunció el miércoles en redes sociales el derrumbe parcial del techo de su vivienda, en el municipio Marianao, La Habana.

Tamarah Urquiola refiere que las autoridades locales están al tanto de su situación, pero, aun así, una funcionaria respondió que debía resolver su problema “por esfuerzo propio”.

Urquiola precisa en la publicación que es ama de casa y residente en la calle 120a # 2539 entre 25 y 27, Reparto Zamora, y sus hijas son estudiantes. “Tengo un derrumbe parcial de techo. Fui en persona y lo reporté al gobierno de Mariano”, escribió.

“Vino el técnico de la vivienda el mismo día, vio como estaba mi casa con peligro para la vida de mi familia. Cuando dio el parte a la directora de vivienda, la misma dijo que yo tenía que resolver mi problema por esfuerzo propio, debido a que vivo en un barrio insalubre y que ni la vivienda ni el gobierno de Marianao se hacen responsables de ese tipo de reparación constructiva”, dijo Urquiola.

“Ahora yo me pregunto que si por esa razón tengo que dejar morir a mis hijas y a mi nieto debajo de los escombros, si por vivir en un barrio insalubre dejamos de ser personas para convertirnos en animales”, expuso.

“Pido ayuda por esta vía a la máxima dirección del PCC y del Gobierno de esta capital. Reinaldo García Zapata y Luis Antonio Torres Iribar. Todos los días el presidente habla de la situación de la vivienda en este país, pero los dirigentes de base hacen caso omiso a esta situación”, agregó.

La mujer concluye la publicación pidiendo “por favor” que no dejen a su familia morir bajo los escombros y recordando que su nieto solo tiene 10 meses de edad.

A comienzos de mes, una cubana madre de dos hijas menores de edad, cuestionó al Gobierno por no responder a las demandas de casas de las familias cubanas. “Sin salarios justos no se pueden arreglar casas, mucho menos un edificio. Es "estática milagrosa" como la mayoría de las construcciones de La Habana. Hoy una vez mas se despierta la incertidumbre de ¿Qué pasará con nosotros?, ¿A qué escuela irá mi hija?, ¿Qué tiempo más viviendo como gitanos a nuestra suerte?”, dijo.

“No tengo miedo a expresar lo que siento, más miedo tengo a tragar todas mis verdades. Más miedo que mis hijas mueran en un derrumbe como los tres ángeles de Jesus María (no olvido)”, concluyó la mujer, quien, según refirió, vive en un edificio en ruinas en la Habana Vieja.

Su publicación alude a las tres niñas que murieron el 28 de enero de 2020 luego de que un balcón se desplomara encima de ellas en el barrio capitalino de Jesús María. El trágico suceso conmocionó a cubanos dentro y fuera de la isla y dejó en evidencia el lamentable estado de las construcciones en Cuba.

Un reciente Informe sobre Derechos Sociales del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) indicó que en la isla un 47% de las viviendas necesita reparación y que un 5% está en peligro de derrumbe.