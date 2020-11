La policía cubana golpea al periodista independiente Héctor Luis Valdés durante su detención

El periodista independiente cubano Héctor Luis Valdés Cocho relató lo sucedido durante su detención este jueves por parte de la policía política.

"Te entramos a pescozones por maricón y chismoso", le dijeron.

En el día de ayer el joven periodista se comunicó que otros opositores de la Isla para ofrecer su apoyo por las detenciones que han estado teniendo en estos días, y cuando se dirigía a la unidad de Cuba y Chacón lo detuvo un carro patrullero con el número 623 y una moto Suzuki con un agente de la seguridad del estado.

"Sin identificarse (nunca lo hacen), me dicen que tengo que apagar el móvil y montarme en la patrulla, rápidamente paso un sms a mi hermano Esteban informando lo que me sucedía y el número del carro patrullero", informa.

"Llegando a la unidad de Zanja fue cuando experimenté lo que sabía que algún momento iba a experimentar, pero jamás imaginé que fuera hoy: fui empujado, golpeado; me gritaban en el oído como si estuvieran hablando con alguna persona con dificultad auditiva. Lloré, sí lloré mucho, el dolor me mataba, pero sabía que tenía que resistir. Como fiera a cada golpe que me daban, los miraba fijamente, como si quisiera que sus rostros se quedaran grabado en mi memoria, que así fue. Me repetían esa frase, que aunque muera de 200 años, jamás la olvidaré: "Te entramos a pescozones por maricón y chismoso", agregó el periodista.

Cocho reconoció con orgullo que es gay, una elección que fue apoyada por toda su familia.

"Desde que sentí por primera vez el amor hacia una persona de mi mismo sexo, desde que amé sin mirar el qué dirán de una sociedad feudalista", dijo.

El joven se preguntó además por qué era chismoso.

"Por no callarme ante un sistema político inservible, que miente y oculta la realidad ante un pueblo que cada día se sumerge más en la miseria y la desesperación. Por el simple hecho de querer informar la verdad y burlarme de la censura", sostuvo.

"No, no soy chismoso, solo soy ese pájaro que tiene los inmensos testículos que le faltan a ustedes para alzar mi voz y jamás callarme. Soy ese maricón que en cinco meses no han podido controlar. Qué pena, jamás lo lograrán", agregó.

Al periodista lo soltaron en la calle Ayestarán sobre las 10:30 pm, "adolorido, ya que padezco de crisis de columna y tal parece que ellos lo sabían, porque se ensañaron con ese lugar". dijo.

"Cuba llora y nosotros somos incapaces de salvarla de quien la hace sufrir", finalizó.

Héctor Luis Valdés Cocho fue una de las varias personas detenidas este jueves en La Habana por reclamar la libertad del activista y músico cubano Denis Solís, detenido el lunes en la tarde al salir de su casa sin motivo alguno.

Entre los detenidos estuvieron el artista Luis Manuel Otero Alcántara, la periodista de CiberCuba Iliana Hernández y el rapero y opositor Maykel Osorbo.