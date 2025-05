Seguridad del Estado detiene a activista en La Habana por distribuir medicamentos a presos políticos

Agentes de la Seguridad del Estado (SE) y de la Policía detuvieron arbitrariamente a la activista cubana Danaisi Muñoz López, de la Coalición de Mujeres X Cuba Libre, esta semana en La Habana, por distribuir medicamentos a los presos políticos.

A la 1 de la tarde del lunes, en un enorme despliegue de fuerza, policías uniformados y oficiales operativos de la SE arrestaron a la activista en el albergue donde reside en el municipio Cerro y, posteriormente, le decomisaron medicinas destinadas a prisioneros políticos, como parte de su labor humanitaria, denunciaron organizaciones de derechos humanos y medios de prensa.

En el operativo intervinieron el jefe de sector de la Policía, dos oficiales mujeres, un teniente coronel, un mayor y agentes de la policía política, precisó un reporte de Martí Noticias.

La arbitraria detención de Muñoz fue documentada en video por su esposo. En un inicio, varios oficiales discuten con ella en la puerta de la vivienda, supuestamente porque no asistió a una citación policial el 29 de abril. Luego, la conducen a los bajos del edificio, la suben en un auto de color azul y se la llevan a una estación de la PNR.

Allí, la estaban esperando otros oficiales de la DSE, quienes le comunicaron el verdadero motivo del arresto: la entrega de medicinas a las familias de presos políticos, contó la activista a la organización Prisoners Defenders. “No sé cómo ellos obtuvieron esa información”, señaló.

Reveló que intentaron obligarla a firmar una orden de registro en su vivienda, a lo que ella se negó de manera tajante: “Yo les dije: no les voy a dar permiso de entrar en mi casa porque yo no estoy cometiendo delito ninguno”.

“Me bajaron a los calabozos, me volvieron a subir; estuve como media hora dentro de un calabozo... Después me metieron a una oficina... y empezaron a amenazarme con que si mi marido subía a las redes los videos que había filmado aquí, lo iban a venir a buscar para detenerlo también”, relató.

Posteriormente, la trasladaron en un patrulla a su casa, y registraron el cuarto en busca de los medicamentos, los cuales encontraron en unas bolsas que tenía guardadas en el closet. Los policías incautaron los fármacos, sin hacer un acta de decomiso ni entregarle un documento que avalara su ocupación.

“Ellos a mí me violaron todos mis derechos legales, no me dieron nada; en todo el proceso que ellos hicieron, a mí no me dieron ningún papel. Ellos violentaron todos mis derechos”, denunció Muñoz, quien fue liberada después de las seis de la tarde.

El video grabado por su esposo muestra las amenazas del jefe de sector de arrestarlo por filmar. “Sigue grabando todo lo que tú quieras y vamos a tomar las decisiones. Tú puedes subirlo a donde tú quieras”, fueron las palabras intimidantes del oficial.

Martí Noticias entrevistó al abogado de la organización independiente Cubalex, Alain Espinosa, quien afirmó que la legislación cubana no prohíbe grabar. El artículo 326 de la Ley del Proceso Penal de Cuba considera válidas las grabaciones si se obtienen sin engaño, coacción, intimidación o violencia.

En su entrevista con el medio de prensa, Muñoz exigió la devolución de los medicamentos para continuar su labor de ayuda a personas que el régimen cubano mantiene privadas de libertad por motivos políticos.

El primero de mayo, miembros de la Seguridad del Estado tuvieron bajo vigilancia la casa de la activista, lo que ella denunció en sus redes sociales. “Tenemos compañía por el primero de mayo, estoy sitiada. Una vez más repito: hago responsable al régimen comunista de Raúl Castro y Díaz-Canel de lo que me pueda suceder”, advirtió.

El régimen cubano mantiene en prisión a 1,152 presos políticos, denunció Prisoners Defenders en un reciente informe.

Cientos de ellos sufren graves problemas de salud y sus vidas corren peligro, debido a las condiciones infrahumanas en las cárceles, torturas y tratos crueles, y la falta de atención médica y medicamentos.

Esta misma semana, decenas de organizaciones nacionales e internacionales alzaron su voz para exigir la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos en Cuba, en particular de los opositores José Daniel Ferrer y Félix Navarro, recientemente arrestados y enviados de vuelta a prisión por supuestas violaciones de la libertad condicional, en un contexto marcado por la intensificación de la represión estatal.

