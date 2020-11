Presidente del Estado Mayor Conjunto de EEUU: "No hacemos un juramento a un rey o a una reina, a un tirano o a un dictador"

El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mark Milley, dijo a raíz de los cambios que están teniendo lugar en el Pentágono por decisión de Donald Trump, que los militares hacen juramentos ante un tirano o dictador.

"Somos únicos entre los militares. No prestamos juramento a un rey o una reina, un tirano o un dictador. No prestamos juramento a un individuo. No, no prestamos juramento a un país, a una tribu o religión. Hacemos un juramento a la Constitución. Y cada soldado que está representado en este museo, cada marinero, aviador, infante de marina, guardacostas, cada uno de nosotros protegerá y defenderá ese documento, sin importar el precio personal ", dijo Milley durante la inauguración del museo del Ejército de los Estados Unidos.

En los últimos días varios de los funcionarios civiles de mayor rango en el Pentágono han sido reemplazados, entre ellos al secretario de Defensa, Mark Esper, poniendo en su lugar a tres cercanos suyos.

También muchos se temen que Trump tomará medidas contra los líderes militares uniformados, incluido Milley.

Aunque se desconoce a ciencia cierta por qué Trump está realizando este tipo de cambios, se teme lo que pueda hacer en los últimos meses que le quedan como presidente del país, aunque se niegue rotundamente a reconocer la victoria del demócrata Joe Biden.

"Toda disputa relativa a algún aspecto de las elecciones debe dirimirse, por ley, ante los tribunales o el Congreso de los Estados Unidos, y no a través de las Fuerzas Armadas", dijo Miller al Congreso.

Miller también apuntó que los militares en servicio no deben involucrarse en la transferencia de poder después de una elección.