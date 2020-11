Partidarios de Trump organizan la “Million MAGA March” en Washington

Grupos seguidores del presidente Donald Trump organizan una marcha para el próximo sábado en Washington, en apoyo a sus acusaciones de fraude electoral y a las demandas judiciales interpuestas por su equipo.

La convocatoria, a la que han denominado ‘Million MAGA March’ o ‘La Marcha por Trump para el 45’, se desarrollará desde la Freedom Plaza, donde los asistentes se darán cita a las 12:00, para salir rumbo a la escalinata de la Corte Suprema dos horas después.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo en Fox News que esperaba que la marcha fuera “bastante grande”.

“La gente quiere aparecer y que se escuche su voz. Me refiero a este presidente, mira, obtuvo más votos que cualquier candidato republicano, o para presidente debería decir, en la historia de nuestro país y, de hecho, obtuvo más votos republicanos que cualquier candidato en la historia de nuestro partido en 2016”, precisó, citada por The Hill.

Entre los colectivos que participarán en la marcha están Stop the Steal, Women for America First, Oath Keepers y Three Percenters.

Se prevé que también asistan unos 250 miembros de la organización ultraderechista Proud Boys, así como integrantes de más de una docena de grupos que respaldan al mandatario republicano, entre ellos, la Asamblea Nacional Hispana Republicana de Florida, que posee nueve secciones en todo el estado.

Enrique Tarrio, presidente del capítulo de Proud Boys de Miami, mostró al diario Sun Sentinel su preocupación por que el recuento de votos de los comicios no haya sido transparente y subrayó la cantidad “excepcionalmente alta” de votantes contabilizados en estados como Wisconsin, donde se dio como ganador al demócrata Joe Biden.

Por su parte Abraham López, de la Asamblea Nacional Hispánica, reveló que líderes de otros grupos de Florida volarán el jueves y viernes a la capital.

“Nuestro mensaje es que se debe contar cada boleta legal y no se debe contar cada boleta ilegal. Nada más y nada menos”, precisó.

“No importa cómo lo llames, mientras que estemos todos al mediodía (del sábado) en Washington”, dijo.

Los partidarios del presidente electo Joe Biden ven en la marcha un truco desesperado para prolongar la permanencia de Trump en el poder.

Angelo Carusone, presidente del grupo de izquierda Media Matters, expresó que la manifestación está diseñada “únicamente para crear disrupción y posiblemente caos. Es básicamente un troll gigante de comentarios en línea que cobra vida”, según Político.

Interrogado acerca de los intentos infructuosos de la campaña de Trump de demostrar que existió fraude ante los tribunales, que ya han desestimado muchas de las demandas presentadas, Enrique Tarrio, de los Proud Boys, dijo que si finalmente Biden es proclamado vencedor, lo aceptará.

“No hay nada que pueda hacer. No hice lo suficiente, o los grupos de base no hicieron lo suficiente, o Trump no hizo lo suficiente”, declaró.

“Estoy muy agradecido con Joe Biden. Si se convierte en presidente, lo mejor que ha hecho es promover mi organización”, afirmó.