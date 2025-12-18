Entre escombros y silencio oficial: una madre enfrenta el abandono del Estado en Santiago de Cuba

Casa de una familia cubana abandonada por el Estado

Una ciudadana cubana vive desde hace años junto a sus dos hijos pequeños y su madre en una vivienda declarada derrumbe total tras el paso del huracán Sandy, sin que jamás recibiera la ayuda prometida por las autoridades.

Hoy, tras los destrozos causados por el huracán Melissa, la situación pasó de grave a crítica en el hogar ubicado en Santiago de Cuba, y la única respuesta oficial fue una orden tan simple como brutal: “Salgan de ahí”.

Según el relato en Facebook del periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien no mencionó el nombre de las personas, la casa presenta paredes colapsadas, otras suspendidas sin soporte y un riesgo inminente de derrumbe. La vivienda es inhabitable, y el temor principal es por la vida de los menores.

Publicación de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

Durante años, la familia realizó trámites, visitas y gestiones ante instancias locales, siempre con la misma promesa: “está informado, se va a resolver”. Nada se resolvió, sostuvo el activista en su post.

“Eso no tiene solución en mis manos”

Tras el más reciente ciclón, la madre volvió a acudir a la delegada de la circunscripción, esta vez con la urgencia de quien sabe que una tragedia puede ocurrir en cualquier momento. La respuesta fue tajante: “Eso no tiene solución en mis manos. Salgan de ahí”.

La frase conmovió al comunicador Mayeta, quien -con toda razón- abrió una serie de preguntas sin respuesta: ¿Salir para dónde? ¿Con qué recursos? ¿A casa de quién?

Hasta ahora, la única “ayuda” recibida resume el abandono institucional: una colchoneta, entregada recientemente, que la familia tuvo que pagar por 2.050 pesos cubanos. No hubo entrega de materiales de construcción, no se ofreció albergue, no existió protección especial para los menores ni una solución temporal mínimamente digna.

Entre escombros y burocracia

Mientras la vivienda se desmorona, las autoridades trasladan responsabilidades, pasan informes de una instancia a otra y dejan a la familia viviendo entre escombros, esperando que no ocurra una desgracia que luego será lamentada en silencio.

Las imágenes que acompañan la denuncia —advierte Mayeta— no buscan compasión, sino respuesta, protección para dos niños y acción inmediata para evitar una tragedia anunciada.

Porque cuando una casa colapsa y el Estado mira a otro lado, ya no se trata de un desastre natural, sino de abandono humano.