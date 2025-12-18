Hallan sanas y salvas a adolescentes desaparecidas en Moa

Vídeos relacionados:

Dos adolescentes reportadas como desaparecidas desde Moa, en Holguín, fueron halladas sanas y salvas, según confirmó el padre de una de ellas, Raúl Leyet, a través de una publicación en el grupo de Facebook "Basar Moa Centro. Garantía y buenos precios".

La noticia pone fin a dos días de angustia para familiares, vecinos y amigos, luego de una intensa búsqueda impulsada fundamentalmente desde las redes sociales.

"Gracias a Dios y los santos y ese milagroso San Lázaro aparecieron sanas y salvas", escribió Leyet, aliviado tras la localización de las chicas.

El hombre expresó que su mayor temor durante los días de desaparición fue que su hija, María de Jesús, pudiera sufrir una crisis grave de salud, debido a que padece diabetes y otras enfermedades crónicas que requieren atención constante. Según había explicado antes, la menor necesita incluso apoyo con oxígeno y equipos médicos en su hogar.

Captura de Facebook / Basar Moa Centro. Garantía y buenos precios / Raul Leyet

La desaparición fue denunciada cuando las adolescentes salieron supuestamente hacia la escuela y nunca volvieron a sus casas.

De acuerdo con los reportes publicados por el padre y otros familiares, ambas jóvenes -María de Jesús y Darlin Díaz- habrían sido vistas posteriormente en la ciudad de Holguín, lo que incrementó la preocupación y llevó a que se diera parte a la Policía tanto en Moa como a nivel provincial.

Durante los días en que las adolescentes estuvieron desaparecidas, Leyet utilizó varios grupos de Facebook para pedir ayuda urgente, difundir fotografías, describir las características físicas de su hija y facilitar números telefónicos para cualquier información sobre su paradero.

En esas publicaciones, también alertó sobre lo que describió como un fenómeno creciente de corrupción de menores, manipulación y captación de niñas mediante falsas promesas relacionadas con dinero y prostitución, una situación que, según afirmó, no se limita únicamente a Moa.

Tras confirmarse la aparición de las adolescentes, el padre aseguró que ambas regresaron con un fuerte impacto emocional.

"Aparecieron sanas y salvas y con mucho trauma de haber vivido en poco tiempo el mundo de la calle, las dos solitas, lejos del amor de sus padres y familias", escribió.

También señaló que la familia pasó noches enteras temiendo recibir noticias trágicas, dada la situación de inseguridad que se vive actualmente en las calles.

"Muchos están claros de que en las calles se está viviendo la prostitución, las drogas, las armas blancas, los robos, el jineterismo por perfiles falsos, pero eso no lo voy a arreglar yo, yo no soy Dios, para eso están las autoridades que hagan su trabajo", expresó.

En sus mensajes posteriores, Leyet insistió en que su reacción pública estuvo motivada únicamente por el amor y la desesperación de un padre ante la desaparición de su hija.

Rechazó las críticas recibidas y subrayó que su prioridad siempre fue que la menor regresara con vida y en condiciones estables de salud.

Asimismo, afirmó que ahora corresponde a las autoridades investigar lo ocurrido y ejercer la justicia si se cometieron delitos, al tiempo que reiteró su preocupación por la existencia de depredadores y redes que ponen en riesgo a niñas y adolescentes.

El caso generó una amplia movilización comunitaria en redes sociales, con llamados a compartir información y a proteger a las menores. También volvió a colocar en el centro del debate la vulnerabilidad de los adolescentes y la necesidad de una mayor protección familiar, social e institucional para evitar situaciones