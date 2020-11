Varios activistas cubanos desaparecidos tras detención de la Seguridad del Estado

La periodista independiente Camila Acosta denunció en redes sociales que varios activistas siguen desaparecidos este sábado tras ser detenidos por la Seguridad del Estado.

“Siguen desaparecidos Iliana Hernández, Hector Luis Valdés Cocho, Luis Manuel Otero Alcantara, Anamely Ramos González, Maykel Castillo Pérez, Michel Matos, Amaury Pacheco OmniPoeta, Jovian Díaz, y al menos 3 activistas más del Movimiento San Isidro”, publicó Acosta en Facebook.

“Un grupo de cubanos que exigen libertad de expresión y respeto a los derechos humanos en Cuba”, subrayó.

Varios activistas amanecieron este sábado frente a la Unidad de Policía de Cuba y Chacón, en La Habana Vieja, a modo de protesta por la represión en la Isla y con el fin de exigir la liberación del activista Denis Solís.

Aparentemente, Solís fue detenido hace cuatro días sin causa alguna. “El Movimiento San Isidro está listo para exigir su liberación inmediata por las vías que sean necesarias”, escribió el rapero cubano Maykel Castillo, conocido como Maykel Osorbo, desde su perfil de Facebook, donde a la vez denunció el suceso.

La periodista independiente y activista Iliana Hernández resultó detenida en horas de la mañana, justamente cuando pretendía dirigirse a la estación de policía de las calles Cuba y Chacón para unirse a la protesta.

Los aparatos represivos del gobierno actúan sobre representantes de la sociedad civil y grupos de opositores y activistas en Cuba como el Movimiento San Isidro, a quienes también se les está coaccionando y limitando su libertad de movimiento con el fin de impedir que se manifiesten en solidaridad con Solís.

Solís fue detenido de igual modo al salir de su vivienda. Fuentes cercanas al activista comentaron que el arresto se produjo luego del incidente con un policía que entró a su casa sin autorización ni orden judicial, y con el cual el opositor tuvo un encuentro algo violento.

De ser esta la versión en que se fundamenten las autoridades, el activista podría enfrentar una acusación por “desacato a la autoridad”, una figura delictiva que contempla el Código Penal cubano y puede ser castigada con sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas.

El activista Luis Manuel Otero hizo el viernes una directa, a través del Facebook del rapero Maykel Osorbo, desde Cuba y Chacón, manifestando sus intenciones.

“Vamos a dormir aquí hasta que no suelten al Denis. Puede ser un mes, dos meses, seis meses, un año... Yo no me voy a mover de aquí. Me van a meter preso y me van a tener que soltar y ahí estaremos eternamente”, comentó.

Asimismo, Otero denunció que algunos activistas habían sido golpeados. Entre ellas, Omara Ruiz Urquiola. “A mí me llevaron para San Miguel del Padrón y no vamos a permitir más eso. Nosotros lo único que tenemos es nuestro cuerpo y nuestra voluntad y vamos a estar aquí en Cuba y Chacón hasta que suelten a mi hermano (Denis Solís)”, añadió.

“Yo me declaro ahora mismo 'autopreso'. Si el Denis duerme en una mazmorra de la dictadura, yo voy a dormir en la calle frente a la Estación de Policía”, expuso.